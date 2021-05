Robert De Niro va juca în rolul lui Salvo, imigrant italian, în filmul „About My Father” bazat pe viaţa comediantului Sebastian Maniscalco

Actorul Robert De Niro va face parte din distribuţia filmului „About My Father” bazat pe viaţa comediantului Sebastian Maniscalco, cu care el a mai jucat în „The Irishman” al lui Martin Scorsese, conform news.ro

De Niro va fi tatăl lui Maniscalco, Salvo, imigrant italian. În „About My Father”, Sebastian Maniscalco îşi anunţă părintele că plănuieşte să o ceară în căsătorie pe iubita sa americană, fapt care îl determină pe Salvo să insiste să petreacă un weekend cu părinţii ei.

Nathan Kahane, preşedinte al Lionsgate Motion Picture Group, a spus că producţia filmului va începe anul acesta.

„Felul în care Sebastian vorbeşte despre tatăl lui, Salvo, ne pare că este genul de tip care crede că Robert De Niro ar trebui să îl joace într-un film. Şi ne-am gândit: de ce nu? De fapt, Robert De Niro este incredibil de selectiv cu privire la proiectele sale, aşa că suntem încântaţi că a răspuns atât de convins de acest scenariu amuzant şi emoţionant. El şi Sebastian vor fi o pereche fantastică şi amuzantă”, a transmis el, citează Variety.

Lungmetrajul va fi regizat de Laura Terruso (care a mai semnat „Work It”) după un scenariu scris de Maniscalco şi Austen Earl.

Depth of Field, compania din spatele „The Farewell”, regizat de Lulu Wang, şi al următorului „Pinocchio” al Disney, remake cu Tom Hanks, va produce filmul.

Maniscalco a devenit celebru graţie câtorva programe speciale de stand-up, precum „Sebastian Live”, „What’s Wrong With People?”, „Aren’t You Embarrassed?” şi „Stay Hungry”. Pe lângă „The Irishman”, el a mai jucat în „Green Book” şi va face parte din distribuţia următorului film al lui Ray Romano, care nu a primit încă un titlu.

Cel mai recent, De Niro a jucat în comedia „The War With Grandpa”, unul dintre filmele de succes din pandemie, cu încasări de 40 de milioane de dolari la nivel global. El va juca şi în următorul film al lui Scorsese, „Killers of the Flower Moon”, precum şi în „Armageddon Time” al lui James Gray şi în următorul lungmetraj al lui David O. Russell.

Actorul Robert De Niro va face parte din distribuţia filmului „About My Father” bazat pe viaţa comediantului Sebastian Maniscalco, cu care el a mai jucat în „The Irishman” al lui Martin Scorsese.

Nathan Kahane, preşedinte al Lionsgate Motion Picture Group, a spus că producţia filmului va începe anul acesta.

„Felul în care Sebastian vorbeşte despre tatăl lui, Salvo, ne pare că este genul de tip care crede că Robert De Niro ar trebui să îl joace într-un film. Şi ne-am gândit: de ce nu? De fapt, Robert De Niro este incredibil de selectiv cu privire la proiectele sale, aşa că suntem încântaţi că a răspuns atât de convins de acest scenariu amuzant şi emoţionant. El şi Sebastian vor fi o pereche fantastică şi amuzantă”, a transmis el, citează Variety.Lungmetrajul va fi regizat de Laura Terruso (care a mai semnat „Work It”) după un scenariu scris de Maniscalco şi Austen Earl.Depth of Field, compania din spatele „The Farewell”, regizat de Lulu Wang, şi al următorului „Pinocchio” al Disney, remake cu Tom Hanks, va produce filmul.Maniscalco a devenit celebru graţie câtorva programe speciale de stand-up, precum „Sebastian Live”, „What’s Wrong With People?”, „Aren’t You Embarrassed?” şi „Stay Hungry”. Pe lângă „The Irishman”, el a mai jucat în „Green Book” şi va face parte din distribuţia următorului film al lui Ray Romano, care nu a primit încă un titlu.Cel mai recent, De Niro a jucat în comedia „The War With Grandpa”, unul dintre filmele de succes din pandemie, cu încasări de 40 de milioane de dolari la nivel global. El va juca şi în următorul film al lui Scorsese, „Killers of the Flower Moon”, precum şi în „Armageddon Time” al lui James Gray şi în următorul lungmetraj al lui David O. Russell.