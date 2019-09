Robert Hunter, autor al unor piese cântate de Greatful Dead și Bob Dylan, a murit

Robert Hunter, poetul care a scris versurile mai multor cântece de succes ale formației Greatful Dead, precum "What a long, strange trip it’s been", dar piese interpretate de Bob Dylan, a murit luni, la vârsta de 78 de ani, potrivit variety.com, scrie Mediafax.

Decesul a fost confirmat de familia poetului.

"Cu mare tristețe, confirmăm că dragul nostru Robert a decedat noaptea trecută. A murit liniștit, în patul lui, înconjurat de iubire. Soția lui, Maureen, a fost alături de el și l-a ținut de mână. Fanii care l-au iubit și l-au sprijinit în toți acești ani trebuie să se resemneze, știind că în jurul nostru se află cuvintele lui. În acest fel, nu va fi niciodată cu adevărat plecat dintre noi. În aceste clipe de durere, onorați-l fiind împreună și ascultând muzică. Lăsați cântecele să umple golul", a declarat familia artistului pentru Rolling Stone.

Robert Hunter a scris, alături de compozitorul Jerry Garcia, multe dintre cântecele de succes ale formației Greatful Dead, aducând o notă de sensibilitate. Din condeiul poetului s-au născut versuri ale unor piese precum "Touch of Grey", "Casey Jones", "Dark Star", "Box of Rain", "Uncle John’s Band", "Sugar Magnolia" și "What a long, strange trip it’s been".

Poetul a compus versuri și pentru cântărețul Bob Dylan, împărtășite publicului prin melodia "Silvio", lansată în 1988. Totodată, piesele albumului "Together Through Life", lansat de Bob Dylan în anul 2009, au fost scrise, aproape în totalitate, de Robert Hunter.

În anul 2013, Americana Music Association (AMA) l-a onorat pe poet, oferindu-i un premiu pentru întrega sa carieră.

A fost inclus în Songwriters Hall of Fame (SHOF) în anul 2015.

Ca muzician, a lansat mai multe albume solo, printre care se numără "Tales of the Great Rum runners", din 1974.

"Vorbind lipsit de modestie, am avut mereu o părere bună despre munca mea și a lui Jerry. Am crezut că am reușit să obținem niște combinații magice. Am considerat că făceam ceva special. Nu era doar fantezie, era parțial fantezie", a susținut Hunter într-un interviu pentru Highway 81 Revisited, în anul 2014.

"Hunter a avut un impact identic cu cel al lui Dylan asupra generației lui. Oamenii se vor uita în urmă și vor spune «Asta este cultura americană transpusă în muzică». A reușit să întruchipeze libertatea hippie, mentalitatea unui tânăr împotriva corporației", a declarat chitaristul Mike Campbell din formația "Tom Petty and the Heartbreakers" pentru Rolling Stone, în anul 2015.