Robert Irwin, fiul activistului pentru mediu Steve Irwin, a fost premiat într-o importantă competiţie de fotografie

O imagine spectaculoasă a unui incendiu de vegetaţie devastator din Australia, surprinsă de Robert Irwin, fiul activistului pentru mediu şi realizatorului de televiziune Steve Irwin, a fost premiată în cadrul unei importante competiţii de fotografie, informează joi bbc.com.

Intitulată ''A Line of Fire'', imaginea a câştigat Premiul Publicului în cadrul Wildlife Photographer of The Year, întrunind 55.486 de voturi, potrivit agerpres.ro.

Surprinsă în apropiere de graniţa Steve Irwin Wildlife Reserve din Cape York, Queensland, imaginea prezintă demarcaţia dintre teritoriul rezervaţiei şi o regiune pârjolită.

Robert Irwin, în vârstă de 17 ani, a fost ''deosebit de entuziasmat'' la aflarea veştii.

''Pentru mine, fotografia de natură este despre a spune o poveste care să aducă o schimbare pentru mediu şi planetă'', a declarat acesta.

''Simt că premierea acestei imagini este cu atât mai specială, nu doar ca o recompensă personală, dar şi ca o aducere aminte a efectului nostru asupra lumii naturale şi a responsabilităţii de a avea grijă de ea''.

Irwin a povestit că a reuşit cu greu să surprindă fotografia după ce a zărit fum şi şi-a lansat drona, deşi bateria era pe sfârşite.

Tatăl lui, Steve Irwin, a fost celebru pentru emisiunile sale de televiziune în care apărea deseori în compania crocodililor, motiv pentru care a fost supranumit ''vânătorul de crocodili''.

Steve Irwin a fost ucis de înţepătura unei pisici de mare în timpul unei expediţii subacvatice pe coasta Australiei în 2006.

Circa 25 de imagini, dintre cele 49.000 înscrise la Wildlife Photographer of the Year, au fost selectate în finală de Muzeul Naţional de Istorie, instituţia care organizează competiţia.

Directorul Muzeului Naţional de Istorie, Doug Gurr, a descris imaginea lui Irwin drept ''incitantă şi simbolică''.