Robert Negoiță, război TOTAL cu Traian Băsescu: au activat butonul de PANICĂ

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, l-a acuzat pe fostul președinte Traian Băsescu că în perioada în care a fost primar al Capitalei a semnat retrocedări de terenuri către ”băieți deștepți”. În replică, cei de la PMP susțin că Negoiță este omul care a dat cele mai mari tunuri imobiliare, iar acum face acuzații pentru a-și acoperi nerelizările din acest mandat.

În replică la acuzațiile PMP, Robert Negoiță arată că s-a activat butonul de panică, Traian Băsescu știind că este vinovat.

”Amuzant și foarte precipitat răspunsul celor de la Partidul Mișcarea Populară, ca reacție la plângerea penală pe care am depus-o azi. Să fie atâta teamă?

Ok, înțeleg faptul că sunt puși pe atac cei de la PMP. Că au activat butonul de panică – stil Băsescu. Dar, cu această ocazie, m-au convins că nu au legătură, nici măcar în trecere, cu Sectorul 3. Altfel, ne-ar fi știut proiectele.

Dar nu îmi sunt clare “standardele înalte de bună guvernare” la care fac referire. A lăsa cetățenii fără parcuri, fără locuri de joacă, asta înseamnă aceste standarde?

Mă rog, fiecare cum crede și cum își amintește.

Dar vreau și eu să subliniez că, în toată această compunere transmisă foarte prompt presei și grijuliu împachetată, nu s-a răspuns la cea mai importantă întrebare:

Cum a fost posibilă retrocedarea tuturor acestor terenuri de către Primarii Generali, unul care a “ridicat standardele de bună guvernare”, altul care a succedat ca și pupilă?

La această întrebare aștepăm răspunsuri, domnule Președinte Traian Băsescu! La aceasta! Noi, cetățenii din Sectorul 3. #StopMafieiTerenurilor#StopHotiei #S3CeiMaiBuni #Sectorul3CeiMaiBuni”, scrie Robert Negoiță.