Robert Negoiță îl acuză pe Ludovic Orban că i-a păcălit pe primari: E un semnal prost

Președintele Asociației Municipiilor din România, Robert Negoiță, a declarat vineri la Digi24 că guvernul Ludovic Orban nu și-a ținut cuvântul dat în discuțiile cu primarii, că municipalitățile vor primi mai puțini bani decât a promis Guvernul și că este un semnal prost pentru liberali că își pierd credibilitatea.

„Nemultumirea este ca nu isi respecta angajamentele. Ne-am vazut, am stabilit niste lucruri pe care din nefericire nu le respecta. Ni s-a primis o normalitate in sensul ca vom fi consultati atunci cand se iau decizii care ne intereseaza. Stim ca se pregatesc modificari legislative care afecteaza administratia publica locala si pana acum nu au binevoit sa se intalneasca cu noi. Stiu ca sunt foarte prinsi, dar sa-si respecte angajamentele (...) Ne deranjeaza ca ne-au primis 65% pentru primarii, dupa au spus ca dau 64% atunci cand au participat la comitetul director, acum vedem in prevederea bugetara 63%. Nu tine neaparat de suma, luptam pentru niste principii care trebuie respectate, atunci cand ne intalnim si stabilim niste lucruri, e un semnal prost sa faci altceva”, a zis Negoita.

Dupa o intalnire recenta la Guvern intre premierul Ludovic Orban si AMR, Robert Negoiţă a declarat că Guvernul s-a angajat că primăriile vor primi o cotă din impozitul pe venit de “minim 65%”.

“Am stabilit şi dumnealui s-a angajat că vom avea o cotă din iv (impozitul pe venit – n.r.) de minim 65%, pentru a repara complet nedreptatea ar trebui să fie un 67%, dar s-a angajat la minim 65%, sper din suflet că vom avea 67% . Şi doi, foarte important, de asemenea, că vor prelua, aşa cum a fost dintotdeauna, costurile sociale la Guvern, pentru că, din toate analizele noastre, este o mare nedreptate să vină la local, va prelua un minim de 50%, dar ne-a asigurat că se va orienta undeva la 90%. Repet, ne-a garantat doar un minim de 50%”, a afirmat Negoiţă, la finalul întâlnirii de la Guvern cu premierul.