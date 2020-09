Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3: Mafia retrocedărilor, sprijinită de persoane importante din PNL, nu se dă în lături de la nimic/ INTERVIU

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 (în prezent suspendat prin decizie a prefectului Capitalei) şi candidatul Alianţei Bucureşti 2020 pentru aceeaşi funcţie, vorbeşte într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre provocările funcţiei de primar, în contextul în care, afirmă acesta, una dintre principalele probleme ale sectorului este mafia retrocedărilor, sprijită din PNL. Acesta ar fi şi motivul pentru care Negoiţă a fost primul primar suspendat din funcţie de reprezentantul guvernului, pe motiv că este candidatul altei formaţiuni decât cea din partea căreia a fost ales în 2016.

1. Domnule Negoiță, în primul rând voiam să vă întreb care este starea dvs. de sănătate, cu toții aflând că ați fost infectat cu noul coronavirus.

Da, așa cum am comunicat imediat ce am aflat, am fost infectat cu noul coronavirus. Mi-am dat seama în momentul în care am început să am simptome, adică o stare febrilă și dureri de cap îngrozitoare. Am stat în izolare 14 zile, timp în care am fost tratat de medicii de la Spitalul Victor Babeș cărora le mulțumesc din suflet. Sunt la cel mai înalt nivel profesional și au avut foarte multă grijă de mine, mai ales după ce am început să am probleme respiratorii pe parcursul celor două săptămâni, iar saturația de oxigen în sânge îmi scăzuse foarte mult. În acest moment mă simt bine și sunt gata să mă apuc din nou de treabă.

2. Cum este să nu fiți primar acum când puteți să vă întoarceți la treabă, inclusiv de dus campania electorală care a mai rămas?

Despre aceasta sunt mai multe de spus. Pe parcursul celor două mandate de primar la Sectorul 3 mi-am propus să comunic atât cu locuitorii sectorului, cât și cu media, despre proiectele pe care fie aveam de gând să le încep, fie le aveam deja în derulare. Pentru acest sector nu exista o strategie de dezvoltare și erau foarte multe de făcut. Dovadă sunt toate proiectele pe care am reușit să le finalizăm în acești opt ani și care erau foarte necesare.

Însă o temă este foarte importantă încă din campania din 2012 și care rămâne la fel de actuală și acum, când vorbim. Este vorba despre mafia retrocedărilor. Având sprijinul unor persoane importante din fostul PDL, actualul PNL, au reușit să obțină titluri de proprietate pe hectare întregi de parcuri și spații verzi ale sectorului pentru care primiseră deja inclusiv autorizații de construcție. Pentru fiecare dintre acestea avem procese pe rol. Unele le-am câștigat deja cu hotărâri judecătorești definitive, altele încă se judecă. Am fost considerat permanent principalul lor dușman și am primit nenumărate amenințări pe parcursul celor opt ani. Vorbim de afaceri de miliarde de EURO, și nu exagerez deloc când fac această estimare, chiar dacă acești băieți stau ascunși în spatele unei doamne în vârstă, doamna Cocoru, despre care v-am mai povestit. Nu vreau în niciun caz să mă victimizez, dovadă fiind faptul că am comunicat pe această temă numai atunci când am avut câștig de cauză în vreun dosar aflat în instanță, pentru că știu că numai asta poate fi o armă eficientă. Însă este clar că sunt persoane extrem de puternice, cu foarte mulți bani, sprijiniți politic de PNL și care nu se dau în lături de la nimic. Tocmai pentru că au foarte mult de pierdut. Și când spun mult vă rog să mă credeți că am o percepție corectă a dimensiunii.

Acesta este motivul pentru care dintre cei aproximativ 400 de primari care la aceste alegeri candidează din nou din partea unei alte formațiuni decât cea din partea căreia au candidat în 2016 eu am fost suspendat primul de către prefectul PNL al Bucureștiului. Și-au dorit în mod special să nu mai am niciun fel de control în primărie, mai ales că pe parcursul acestei campanii sunt termene în instanță pentru dosarele de care aminteam. Eu pot să îi asigur că juriștii primăriei își fac în continuare treaba și se vor prezenta în instanță la toate termenele pentru a ne recupera spațiile verzi și parcurile. Chiar dacă se laudă că ”m-au curățat”. Așa cum îi asigur că locuitorii Sectorului 3 vor afla de la mine tot ce au de gând să facă și au și început deja.

3. În câte procese de acest tip este implicată Primăria Sectorului 3 în acest moment?

Sunt mai mult de 20 de procese. Unele le-am câștigat deja în instanță, cu hotărâre definitivă. Mă refer la Casa Eliad sau Parcul Pantelimon. Avem și hotărâri pe fond în care ni s-a dat câștig de cauză, cum ar fi cele peste 12 hectare din Parcul IOR, cel mai valoros teren atribuit ilegal, și unde au contestat în apel și avem termene la care trebuie să ne prezentăm.

4. Ce credeți că vor ajunge să facă pentru a vă descuraja?

Orice. La cum am ajuns să îi cunosc, prin amenințările pe care le-am primit pe parcursul timpului, nu cred că vor avea vreo reținere de la nimic. Cel puțin procesul legat de terenul din Parcul IOR le va aduce un prejudiciu foarte mare. Ceea ce este vizibil pentru toată lumea sunt atacurile de campanie pe teme false pe care le transmit prin candidații PNL.

5. Am văzut că principala temă de atac la adresa dvs. în această campanie este costul salubrizării în Sectorul 3. Ce aveți de spus în acest sens? Cum explicați că a fost aleasă tocmai această temă?

Ironia situației face ca atacurile pe teme de salubrizare să vină tocmai către o primărie care are propriul serviciu de salubrizare și care astfel reușește să facă o economie de aproximativ 70 de milioane de lei/an față de cât plătea când avea contract pentru aceste servicii cu o companie privată. De doi ani Primăria Sectorului 3 are propria companie de salubritate, care furnizează cel mai performant, cel mai modern și eficient serviciu de salubritate din România. Totodată, avem cea mai performantă stație de sortare a deșeurilor, bazată pe tehnologie germană, la cele mai înalte standarde ecologice. Am ajuns să alegem această soluție pentru că printr-o hotărâre a ICCJ toate contractele de salubritate din București au fost declarate nelegale, iar din acel moment serviciile salubrizare au continuat totuși să fie prestate doar pentru că acesta este considerat un serviciu de interes public, deci furnizarea lui nu poate fi oprită. Trebuia să facem ceva în acest sens și să intrăm în legalitate.

Știu că prin acest demers am lezat interesele companiilor private de salubritate, pentru că am arătat pe de o parte care este standardul de calitate, iar pe de alta care este costul normal al salubrității într-o comunitate urbană de dimensiunea Sectorului 3. În același timp pot să vă spun că Primăria Sectorului 3 este cea mai transparentă instituție din România. Prin hotărâre de Consiliu Local am decis că toate contractele încheiate de către primărie, subordonatele acesteia sau companiile municipale și toate facturile plătite de acestea să fie publicate pe site. Și sunt publicate pentru că altfel plățile sunt considerate ilegale. Deci și cele referitoare la salubritate pot fi consultate de către oricine, chiar în momentul în care vorbim acum, și se poate verifica cât de adevărate sunt acuzațiile de campanie care mi se aduc.

Nu pot să închei discuția despre salubritate fără să amintesc un detaliu care pentru locuitorii Sectorului 3 s-a dovedit a fi foarte important. În 2012, când am candidat pentru prima oară la funcția de primar le-am promis taxă 0 pentru ridicarea deșeurilor menajere. De opt ani, în Sectorul 3, cetățenii nu mai plătesc această taxă, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 100 milioane de euro în opt ani, bani pe care nu i-au mai scos din buzunar și i-au putut folosi pentru a-și crește nivelul de trai.

6. Ce altceva vă așteptați să se mai întâmple în această campanie electorală?

În mod evident se va continua cu atacurile pe diverse teme legate de activitatea primăriei din ultimii 8 ani. Eu pot să le dau orice explicație așteaptă pe orice temă referitoare la primărie. În același timp, știu foarte exact că subiectul real al unei asemenea discuții este altul. Respectiv încercarea de a mă vulnerabiliza pentru a proteja interesele unor oameni pentru terenurile abuziv retrocedate în Sectorul 3.