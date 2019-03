Robert Plant, Jay-Z, Miley Cyrus și Santana se numără printre artiştii care vor cânta la festivalul Woodstock 50

Robert Plant, Raconteurs, Jay-Z, Dead & Company, The Black Keys, Chance the Rapper, Miley Cyrus, Imagine Dragons şi Santana se numără printre artiştii care vor cânta la festivalul Woodstock 50, scrie news.ro.

Festivalul aniversar va avea loc între 16 şi 18 august, în Watkins Glen (New York).

Din lineup-ul anunţat marţi fac parte şi Gary Clark Jr., Cage the Elephant, Greta Van Fleet, Janelle Monae, Brandi Carlile, Maggie Rogers, Margo Price, Sturgill Simpson, Portugal the Man, Dawes, the Lumineers, Bishop Briggs, Pussy Riot, Courtney Barnett, Leon Bridges, Edward Sharpe and the Magnetic Zeroes, John Fogerty, Common, Young the Giant şi The Zombies.

Afişul cuprinde şi nume care au cântat la festivalul original - între care Santana, John Fogerty (Creedence Clearwater Revival), John Sebastian, David Crosby, Melanie, Country Joe McDonald şi Canned Heat.

Citește și: James Corden este prezentatorul galei Tony Awards 2019

Concertele de la evenimentul aniversar vor avea loc pe trei scene - Peace Stage, Love Stage şi Music Stage.

În acelaşi weekend va avea loc Bethel Woods Music and Culture Festival, pe spaţiul în care a avut loc Woodstock 1969. Carlos Santana va concerta la ambele evenimente, iar din lineup-ul acestui al doilea festival fac parte Ringo Starr, Edgar Winter şi Doobie Brothers.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.