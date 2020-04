Robert Turcescu, ieşire dură împotriva celor care contestă protocolul BOR-MAI: 'Nişte proşti sînt incapabili să înţeleagă'

După ce USR a transmis că implicarea cadrelor Ministerului de Interne în distribuirea Sfintelor Paşte şi a Luminii sfinte este ”inoportună şi imprudentă” şi contravine măsurilor de distanţare socială, deputatul PMP Robert Turcescu le dă o replică dură celor care contestă protocolul încheiat de Biserica Ortodoxă cu Ministerul Afacerilor Interne. Fostul jurnalist vorbeşte despre rolul Lumii de Înviere în viaţa credincioşilor, rol imposibil de înţeles de necredincioşi.

"Niște proști, că altfel n-am cum sa-i numesc, sint incapabili sa înțeleagă ca in sufletul unui crestin credincios e in aceste zile o zbatere teribila si o tristețe pe masura din cauza interdictiei de a pasi in biserica la slujbele din Saptamina Patimilor. Si prostii astia se gasesc sa-si arate indignarea ca, vai, Doamne, polițiștii vor aduce de la biserica Lumina Sfînta in noaptea de Înviere. Sluții ăștia nu vor sa admita ca Lumina adusa in noaptea de Pasti e Alinare, e Iubire, e Speranță pentru cei mai mulți dintre semeni. Ei, proștii si sluții, se gasesc sa judece totul cu mintea lor încețoșată de calcule progresiste: Patriarhul e Danny, Lumina Învierii se poate lua si de la brichetă, polițiștii n-au ce cauta in relatia de colaborare cu biserica pentru ca, deh, stat laic samd.

Opriti-va, prostilor și sluților! Măcar in aceste zile puneți lacăt vorbelor de ocară, fiti smeriți si respectati durerea celor care au ales sa fie buni creștini, iar azi se vad obligati sa stea departe de Casa Domnului", scrie Turcescu pe Facebook.

Deputatul îl laudă pe ministrul Afacerilor Interne pentru decizia de a se implica în distribuirea Luminii de Paşte. "Marcel Vela are din partea mea o bila alba pentru decizia de a implica polițiștii in actiunea de împărțire a Luminii Sfinte in noaptea Învierii", mai scrie Turcescu.