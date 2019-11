Roberto Moreno, fostul selecționer al Spaniei: 'Experiența mea ca selecționer a început și s-a încheiat la fel, cu gust dulce-amărui'

Roberto Moreno, fostul selecționer al Spaniei, a așteptat trei zile până să ofere și punctul lui de vedere în ceea ce privește despărțirea de prima reprezentativă a ibericilor, potrivit Mediafax.

Fostul secund al tehnicianului Luis Enrique a calificat-o pe Spania în preliminariile Campionatului European din 2020, iar, la finalul ultimului meci din campania de calificare (cu România, scor 5-0), a ales să plece acasă, fără a oferi explicații sau a se prezenta la conferința de presă.

Luis Enrique a revenit la echipă, iar Roberto Moreno a plecat. Joi, 21 noiembrie, fostul selecționer a emis un comunicat de presă în care le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape și l-au susținut în această perioadă, printre care l-a amintit și pe Luis Enrique, despre care a scris că i-a fost de mare ajutot în ascensiunea lui în carieră. Moreno a încheiat comunicatul cu într-o notă tristă: "Experiența mea ca selecționer a început și s-a încheiat în același mod, cu gust dulce-amărui".

Redăm mai jos comunicatul emis de Roberto Moreno, citat de as.com.

"După toate cele întâmplate în ultimele zile și după acordul încheiat marți, 19 noiembrie, simt nevoia să emit un comunicat prin care vreau să mulțumesc tuturor pentru susținerea oferită în ultimele luni și vreau să îmi iau rămas bun de la funcția de selecționer al echipei naționale.

Am conștiința împăcată. Este imposibil să mulțumesc pe toată lumea, dar spun tuturor că vă respect pe toți și respect toate opiniile. Mereu am spus că sunt un om de cuvânt, că nu voi fi un impediment în cazul în care Luis Enrique vrea să se întoarcă. Am făcut acest lucru, chiar dacă asta a însemnat plecarea mea. Îi doresc tot ce e mai bun, pentru că reușitele lui vor fi și ale noastre.

Mulțumesc tuturor jucătorilor pentru că s-au dedicat și au fost concentrați pe durata mandatului meu. Am încercat să fiu corect și direct cu ei. Am vrut să reușească să îi fac să fie în cea mai bună formă posibilă pe teren.

Vreau să subliniez că nu ar fi fost posibil să ajung aici fără ajutorul lui Luis Enrique, Rafel, Joaqui și Jesus. Nu pierd un staff, ceea ce las în spate sunt prieteni. Fără să uit și de celelalte persoane, foarte importante într-o echipă, față de care nu sunt suficiente niciodată mulțumirile.

Am simțit iubirea oamenilor și nu pot să fiu decât fericit. Mulțumesc sutelor de necunoscuți care s-au apropiat de mine pentru a mă îmbărbăta și a pentu a mă felicita. Vă voi păstra pentru totdeauna în inimă.

Mulțumesc tuturor celor de Federația Spaniolă de Fotbal pentru felul în care m-au tratat în perioada în care am fost acolo, m-am simțit iubit și respectat.

Și nu în ultimul rând, vreau să vorbesc despre presă și despre felul în care v-ați comportat cu mine. Ați fost atenți cu mine în toate conferințele de presă. Am încercat să fiu respectuos și am încercat să răspund tuturor, fără a jigni pe nimeni, să fiu amabil și sincer.

Sper să mă prețuiți pentru ceea ce am realizat, nu pentru ceea ce sunt. Vreau să îmi cer scuze celor care se simt jigniți pentru că nu am vrut să țin ultima conferință de presă. Circumstanțele m-au împiedicat.

Experiența mea ca selecționer a început și s-a încheiat în același mod, cu gust dulce-amărui.

Tot ceea ce trebuie să fac acum este să privesc înainte și să accept noi provocări ca antrenor. Sunt pregătit să fac față provocării de a conduce proiecte noi", a scris Roberto Moreno în comunicatul de presă emis.