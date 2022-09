Roger Waters, scrisoare manifest către Olena Zelenska: soțul tău poate opri războiul, dacă își respectă promisiunile

Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, afirmă, într-un interviu pentru BBC, că în cazul în care sprijinul pentru Ucraina va fi puternic, atunci criza va fi mai scurtă. Artistul Roger Waters îi scrie o scrisoare Olenei Zelenska în care îi explică faptul că soțul ei, Volodimir Zelenski, și-a încălcat toate promisiunile din campania electorală, iar dacă dorește încetarea războiului este suficient să-și respecte promisiunile făcute.

”Stimată doamna Olena Zelenska,

Inima mea sângerează pentru tine și pentru toate familiile ucrainene și rusești, devastate de teribilul război din Ucraina. Sunt în Kansas City, SUA. Tocmai am citit un articol pe BBC.com, aparent preluat dintr-un interviu pe care l-ați înregistrat deja pentru un program numit „Sunday with Laura Kuenssberg” care urmează să fie difuzat la BBC astăzi, 4 septembrie. BBC.com vă citează spunând că „Dacă sprijinul pentru Ucraina este puternic, criza va fi mai scurtă”. Hmmm? Cred că asta ar putea depinde de ceea ce înțelegeți prin „sprijin pentru Ucraina”? Dacă prin „sprijin pentru Ucraina” înțelegi că Occidentul continuă să furnizeze arme armatelor guvernului de la Kiev, mă tem că s-ar putea să te înșeli tragic. Aruncarea combustibilului, sub formă de armament, într-o luptă cu foc, nu a funcționat niciodată pentru a scurta un război în trecut și nu va funcționa acum, mai ales pentru că, în acest caz, cea mai mare parte a combustibilului este aruncată. În incendiul de la Washington DC, care se află la o distanță relativ sigură de conflagrație și deoarece „aruncătorii de combustibil” și-au declarat deja interesul pentru războiul care se desfășoară cât mai mult timp posibil. Mi-e teamă că noi, și prin noi mă refer la oameni ca tine și ca mine, care chiar doresc pace în Ucraina, care nu vor ca rezultatul să fie că trebuie să lupți până la ultima viață ucraineană și, eventual, chiar dacă va veni cel mai rău, în cel mai rău, până la ultima viaţă umană. Dacă, în schimb, dorim să obținem un rezultat diferit, este posibil să trebuiască să căutăm o cale diferită și acea cale poate fi în bunele intenții declarate anterior ale soțului tău.

Da, mă refer la platforma pe care a candidat atât de lăudabil pentru funcția de președinte al Ucrainei, platforma pe baza căreia și-a câștigat victoria istorică la alegerile democratice din 2019. El și-a bazat pe platforma electorală pe următoarele promisiuni.

1. Vom pune capăt războiului civil din Est și a aduce pace în Donbas și autonomie parțială în Donețk și Lugansk.

2. A promis să ratifice și să implementeze restul corpului acordurilor de la Minsk 2.

Se poate doar presupune că politicile electorale ale soțului tău nu s-au potrivit cu anumite facțiuni politice din Kiev și că acele facțiuni l-au convins pe soțul tău să-și schimbe diametral cursul ignorând mandatul popoarelor. Din păcate, bărbatul tău a fost de acord cu acele demiteri totalitare, antidemocratice ale voinței poporului ucrainean, iar forțele naționalismului extrem care pândiseră, răuvoitoare, în umbră, au condus, de atunci, Ucraina. Tot de atunci, ei au depășit orice număr de linii roșii care au fost stabilite destul de clar de-a lungul unui număr de ani de vecinii tăi Federația Rusă și, în consecință, ei, naționaliștii extremi, au pus țara ta pe calea acestui dezastruos. război.

Nu voi mai continua.

Dacă greșesc, vă rog să mă ajutați să înțeleg cum?

Dacă nu greșesc, vă rog să mă ajutați în demersurile mele sincere de a-i convinge pe liderii noștri să oprească măcelul, măcelul care servește doar intereselor claselor conducătoare și ale naționaliștilor extremiști atât aici, în Occident, cât și în frumoasa voastră țară, la cheltuiala celorlalți dintre noi, oameni obișnuiți, atât aici, în Vest, cât și în Ucraina, și de fapt, oameni obișnuiți din întreaga lume.

Nu ar fi mai bine să ceri punerea în aplicare a promisiunilor electorale ale soțului tău și să pui capăt acestui război mortal?”, scrie Roger Waters.