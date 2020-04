Român arestat în Italia pentru mai multe furturi comise acum câtiva ani

ilmessagerro.it scrie ca, Carabinierii din Perugia, în timpul unui control efectuat în apropierea unei afaceri din via Mentana au localizat și arestat un român de 35 de ani, cunoscut pentru antecedente dar si in vederea executarii ordinului de închisoare emis de Curtea din Perugia, în urma săvârșirii diverselor furturi in Capitală între 2010 și 2013. Bărbatul a fost dus la închisoare în Capanne: acesta trebuie să execute doi ani de închisoare.