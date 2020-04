Român din Cosenza arestat dupa ce și-a bătut...

In aceasta dimineata un cetatean roman, in varsta de 46 de ani, a fost arestat, de catre Politia din Cosenza. motivele arestarii au fost acelea ca acesta si-a maltratat sotia d efata cu copii, iar acest lucru nu era pentru prima data. In concret femeia, a reușit să sune la 112 și sa ceara intervenția patrulelor carabinierilor, care au ajuns de indata la casa cuplului. La fața locului, a fost chemata de asemenea, o ambulanță , care a transportat-o ​​pe femeie la camera de urgență a spitalului civil din Cosenza pentru tratamentul necesar, după ce și-a încredințat copiii unui prieten al cunoștinței sale. Barbatul are si alte antecedente penale.