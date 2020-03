Român din Italia povestește: Trecem dintr-o situație gravă într-una și mai gravă

Actuala criză cauzată de coronavirus i-a dezbinat pe români, pe cei de afară, cu cei de acasă, spune Alex Pop, un român din Borșa, județul Maramureș, care trăiește de 21 de ani în Italia și care a făcut un apel la unitate, scrie Mediafax.

”În Italia, trecem dintr-o situație gravă într-una și mai gravă. Noi locuim în Treviso, suntem închiși în casă și nu ne putem deplasa decât la serviciu, cei care mai muncesc, sau dacă mergem la magazin dăm o declarație pe proprie răspundere că mergem să ne luăm de mâncare. Autoritățile din România ne-au uitat pe noi total, nu am văzut pe nimeni să încerce să ne dea o mână de ajutor dacă avem nevoie. Problema cea mai mare acum este că românii s-au dezbinat, cei de afară, cu cei de acasă. Am văzut mesaje urâte din partea românilor de acasă, înțeleg că frica e mare, dar nu am fost niciodată de acord ca rezidenții în Italia să meargă acasă, să nu ducem boala la bătrânii noștri în țară. Cei care vin acum sunt sezonieri, sunt cam 300.000 de persoane, care sunt obligați de situație să se întoarcă. Cei de acasă trebuie să înțeleagă că nu ne este ușor nici nouă nici lor, iar această criză ar trebui să ne unească, nu să ne dezbine”, a spus Pop.

Acesta consideră că românii din diaspora care vin acasă trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să accepte plasarea în carantină 14 zile fără să încerce să păcălească autoritățile și să dea declarații false privind locul de unde au venit.

”Îi rog pe cei de acasă să nu ne mai jignească, pentru că și noi traversăm momente grele, ne doare acest lucru. Am doi băieți, de 9 și 12 ani, care nu au ieșit de două săptămâni din curtea casei pe terenul de fotbal care este la 50 de metri de casă. Viața noastră s-a schimbat radical peste noapte, de sâmbătă seară până duminică dimineață s-a anunțat că s-a închis Treviso. Oamenii trebuie să știe că, pentru noi, acasă înseamnă România. Dacă noi ne întoarcem acasă, nu înseamnă că trebuie să fim huliți, văzut ca leproși, este un lucru urât. Am auzit din partea autorităților același lucru, nu vă întoarceți acasă, este dureros pentru românii aflați în izolare la domiciliu în Italia să audă așa ceva”, a subliniat Pop.

Alex Pop este de 21 de ani în Italia, locuiește în Treviso cu soția și au 3 băieți, de 9, 12 și 21 de ani, și nu și-a luat cetățenia italiană. Lucrează ca șofer pe un camion frigorific la o firmă care și-a restrâns activitatea în ultima perioadă.

