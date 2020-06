Prima reacție PNL în ancheta DNA privind achizițiile Unifarm în pandamie: Directorul a fost pus de Ponta

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a salutat marți ancheta DNA privind o presupusă mită încasată de directorul Unifarm, Adrian Ionel.

Procurorii DNA au dispus marți control judiciar pe o durată de 60 de zile pentru directorul general al Unifarm, Ionel Eugen Adrian, acuzat că a luat mită 760.000 euro. Banii ar fi fost ceruți ca să atribuie un contract de achiziție a sute de mii de combinezoane și 3 milioane de măști de protecție.

„Salut acest demers. Toti cei care gresesc trebuie sa plateasa. Nelu Tataru si Ludovic Orban au spus in mai multe situatii ca cei de la Unifarm și de la Agentia Nationala a Medicamentului ne-au incurcat mult pe perioada pandamiei. Cel de la Agentia Medicamentului a fost pus de Viorica Dancila, cel de la Unifarm a fost pus in ultima zi de Victor Ponta cu hartiuta scrisa de mana. In timpul guvernarii PNL justitia isi face datoria”, a reacționat marți Florin Roman la Digi24.

