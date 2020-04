Româncă din Londra, infectatâ in magazin...

O femeie de origine română, stabilită la Londra, a făcut mărturii incredibile despre cum decurge viața ei de când a aflat că este infectată cu noul tip de coronavirus. Aceasta s-a destăinuit prieteni sale, actrița Natalie Ester, de la Teatrul Evreiesc din București.

Pacienta povestește că este tratată la domiciliu de către medicii londonezi, după ce s-a infectat în timp ce se afla la cumpărături, acesta fiind singurul mod prin care ar fi putut să se îmbolnăvească, după spusele ei.

Femeia mai spune că a fost depistată pozitiv în urmă cu 10 zile, dar medicii refuză să o transporte la spital, spunându-i că are mai multe șanse de supraviețuire dacă rămâne la domiciliu.

Mai jos redam integral dialogul.

Natalie Ester:

Citiți, vă rog. Dialog privat. Este prietena mea de la Londra.

Eu: draga de tine... ai simțit vreo ameliorare?

Ea: Un pic, insa azinoapte am crezut ca imi traiesc ultimele clipe.

Am sunat ambulanta, au venit dupa 3 ore! Au spus ca nu mai fac fata.......

Au stat cu mine mi au dat ceva oxigen, puls, tensiune, temperatura, etc.

Mi au zis ca plamanii mei nu suna bine insa nu atat de rau, probabil sunt spre vindecare, au trecut 10 zile acum.

Au zis ca la spital se moare pe capete si refuza sa ma duca acolo pentru ca e posibil sa nu ma mai intorc!

Acesti Medici, plangeau efectiv, nu au niciun fel de echipament specializat de protectie, decat un sort din ciolofan cum am vazut ca poarta infirmierele in spital, manusi si masti din alea de isi pun in sala de operatie!

Mi-au dat si mie o masca la intrarea in casa.....

Am plans cu ei, de mila lor si plang si acum cand iti scriu pentru ca sunt inca f multi care vad asta ca pe o gluma si nu Este!

Din ce am vorbit cu ei, realitatea este mai crunta decat ce ni se spune noua!

Eu: pot, fără să dau nume, sa postez asta?

Ea: Da.

Natalie, stiu ca astia pe la Tv spun ca tuse si febra insa aceatea nu sunt singurele simptome.

Cand au venit, aveau un document special creat pentru Covid cu o multime de simptome. Au zis ca a fost adaptat la nivel national in functie de simptomele indicate de pacienti.

Eu de 5 zile vomit, de 3-4 ori pe zi.....

Cand vomit e apa ca mancare nu prea am putut sa mananc zilele astea.

Tusea e seaca insa dimineata pentru 2 ore e productiva si scoate din plamani sectetii si sange......

Imi vine sa urlu fiindca stiu ca am luat virusul intrand in contact cu idiotii pe la magazine Si atingand suprafete probabil desi m am spalat si dezinfectat pana mi a iesit prin piele.

Daca oamenii ar fi oameni si nu ar mai aglomera magazinele, daca s ar opri din psihoza asta de a cumpara ca nebunii, daca ar sta acasa, multe vieti ar fi salvate!