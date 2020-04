Români de succes din Franța

«Locuiesc în Sevres, în Ile de France, la o aruncătură de obiectiv foto de Tour Eiffel și tot cam pe atât de Versailles, dar nu cu aceeași vizibilitate directă. Am terminat «Cibernetică» la Iași în … secolul trecut, și, de atunci, am luat drumul corporațiilor și mi-am construit cariera în domeniul financiar, dar mai mult în afară țării, pentru că în România nu am reușit să trec niciodată de nivelul interviurilor cu HR-ul! În prezent lucrez în cadrul aceleiași corporații americane, care m-a adus în Franța, dar de data aceasta în divizia de healthcare (GE Healthcare), și sunt commercial controller pentru Franța, raportând direct CFO-ului pentru Europa de Vest. spune despre ea, Oana Constantinescu intr-un interviu pentru http://tvri.tvr.ro/