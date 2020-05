Romani din Statele Unite cer repatrierea urgenta

Un numar de 15 romani, membri ai echipajului de pe o nava de croaziera, au anuntat faptul ca au intrat in greva foamei fiindca nu sunt repatriati. Acestia se afla in Statele Unite si au declarat ca nu au mai mancat nimic in ultimele patru zilem relateaza Digi24.

Pachebotul Navigator of the Seas, apartinand companiei Royal Carribean, este ancorat acum in Miami, iar romanii le-au marturisit jurnalistilor americani ca au ajuns la capatul rabdarii si ca doresc intoarcerea acasa, in Romania. Sunt pe vas de doua luni, de cand cursele au fost anulate din cauza pandemiei Coronavirus. Ei ar fi trebuit sa ajunga in Romania pe data de 16 mai, numai ca plecarea lor a fost amanatam fara sa primeasca vreo explicatie.

Desi conducerea companiei i-a asigurat ca situatia se va rezolva, romanii sunt hotarati sa ramana in greva foamei pana la imbarcarea intr-un avion cu destinatia Romania.

--

Speranta