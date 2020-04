România a început tratamentul cu plasmă pentru pacienții cu coronavirus: Precizările făcute de Adrian Streinu-Cercel

Medicii i-au administrat tratament cu plasmă unui pacient aflat la secţia de Terapie Intensivă a Institutului de Boli Infecţioase "Prof. Matei Balş" din Bucureşti, a anunţat joi managerul unităţii medicale, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Potrivit acestuia, în cursul zilei de joi, un alt pacient a fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cunoscut pentru rezultatele bune împotriva COVID-19, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Scandalos! Un cunoscut medic acuză abuzuri ale Poliției! ‘Umilință și lipsă de politețe la adresa seniorilor’

"Am administrat plasmă de convalescenţă la un pacient din Terapie Intensivă. (...) Se practică doar în Terapia Intensivă, nu se practică pe secţii obişnuite. Programul a demarat, a fost pus în practică. (...) Toate lucrurile funcţionează în conformitate cu tot ce trebuie din punct de vedere legal, avem cadrul legislativ şi am trecut la administrarea ei. În momentul în care avem cazuri severe, punem la bătaie toate mijloacele terapeutice de care dispunem. Am tratat şi primul pacient cu Remdesivir", a declarat profesorul Streinu-Cercel, în cadrul unei emisiuni a postului TV Digi 24.

El a arătat că tratamentul cu plasmă nu incumbă riscuri, pentru că pacientul primeşte o cantitate de anticorpi care să-l ajute în lupta cu boala.

"Utilizarea de plasmă la pacienţi este ultracunoscută. (...) Incumbă un beneficiu terapeutic, pentru că, cel puţin teoretic, această plasmă ar trebui să-i aducă pacientului respectiv o cantitate de anticorpi care să îl ajute în bătălia cu virusul. Deci, numai lucruri bune, riscuri, nu. (...) Sunt respectate întru totul procedurile de utilizare a unui produs biologic activ", a explicat Streinu-Cercel.

Citește și: Rareș Bogdan profețește o răsturnare de situație, după criza generată de coronavirus: Unul dintre marii pierzători ai acestei crize este Nicușor Dan

În ceea ce priveşte apariţia unui vaccin împotriva noului coronavirus, Streinu-Cercel a estimat că acesta ar putea fi disponibil în a doua parte a anului 2021.

"Dacă vorbim de un vaccin, atunci probabil că va exista o politică la nivel internaţional de o linie de producţie dedicată, în aşa fel încât numărul de vaccinuri să fie asigurat într-o cantitate cât mai mare, la nivel naţional. Această repartiţie presupun că se va face în funcţie de ce s-a întâmplat în episodul actual. Cum se ia în calcul treaba asta? Trebuie să faci, în primul rând, o evaluare în populaţie, să vezi cam câţi oameni au trecut prin infecţie. Dacă ai un număr mare care au trecut prin infecţie, atunci poţi să iei o cantitate mai mică de vaccin. Dacă ai un număr mic de persoane care au trecut prin infecţie şi ai un număr mare de persoane receptoare, atunci îţi trebuie o cantitate mai mare de vaccin şi de abia de acolo începi să te gândeşti la grupele de vârstă, cum le iei, cum le aşezi şi ce faci", a arătat managerul Institutului "Matei Balş".

Referindu-se la perioada imediat următoare, prof. Adrian Streinu-Cercel a reiterat importanţa respectării măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.