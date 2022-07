România are doar două echipamente inovative pentru recăpătarea funcționalității membrelor pacienților care au suferit un atac cerebral

Un echipament medical de ultimă generație, care în Occident este des întâlnit în secțiile de terapie intensivă și pentru recuperarea medicală timpurie a pacienților care au suferit atacuri cerebral-vasculare (AVC), se găsește, în țara noastră, în doar două spitale: unul la Târgu Mureș și unul la București.

Aparatul ajută la recuperarea rapidă a funcțiilor mâinii prin stimulare electrică, realizând flexia, extensia și mișcarea mâinii (a policelui, mai exact), fără niciun fel de efort din partea pacientului. De altfel, un pacient care dobândește paralizia în urma unui AVC, nu mai poate coordona deloc mișcările mâinii. În locul pacientului, o face acest echipament Deosebit de versatil, ușor, fără fire, confortabil pentru pacient, echipamentul Bioness H200 Wireless a fost pus în funcțiune începând de ieri, la Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava.

”Echipamentul Bioness ne ajută în recuperarea pacienților care se internează la noi imediat după operațiile inerente unui AVC, astfel putând începe recuperarea medicală timpurie, care este crucială. Cu cât recuperarea începe mai devreme, cu atât pacientul își poate recăpăta mai repede mobilitatea după AVC sau după intervenții chirurgicale în alte afecțiuni.

Suntem deosebit de bucuroși că putem oferi pacienților noștri ocazia să se recupereze rapid, un astfel de echipament nefiind de găsit în România decât într-un alt spital, din Târgu Mureș, și, începând de ieri, în centrul nostru.

Acest echipament stimulează electric funcțional și neuromuscular membrele superioare. Specialiștii kinetoterapeuți decid ce program de stimulare folosesc, ei putând seta intensitatea. Tot antrenamentul se realizează în deplină siguranță pentru pacientul de recuperat, fără să-l solicite în niciun fel.

”Ieri, când am început să folosim echipamentul inovativ, unul dintre pacienți a fost surprins să-și vadă mâna mișcându-se, acesta pierzând complet coordonarea în urma unui AVC.

Bioness ne ajută mult în recuperarea pacienților, prin îmbunătățirea funcțiilormâinii și a amplitudinii de mișcare în cazul pacienților cu hemiplagie cauzată de un atac vertebral cerebral sau paraliziei membrelor superioare din cauza lezării vertebrei C5. Stimularea electrică neuromusculară previne atrofierea musculară din cauza inactivității, îmbunătățește circulația sanguină locală, reducerea spasticității musculare și reeducă musculatura”, spune Alina Ion, managerul Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava, despre noul echipament adus în România.

Specialiștii în recuperare medicală din acest centru medical folosesc mai multe echipamente de ultimă generație, care au efecte vizibile în scurt timp asupra pacienților, precum Thera Trainer, electroterapia cu curenți Trabert, galvanic și diadinamic, terapia cu ultrasunete, laserterapia, magnetoterapia, regeneratorul TECAR, electroterapie cu curenți stereodinamici, curenți de înaltă frecvență, electroterapie skanlab, termoterapie, terapie cu lumină Bioptron etc.

Spitalul de recuperare medicală a fost dotat, de curând, și cu un echipament medical inovativ pentru recuperarea mersului, tot prin stimulare electrică funcțională (FES). Aceste sisteme sunt foarte ușor de purtat de către pacienți, având forma unor orteze, dar cu funcții de contractare a mușchilor prin impulsuri electrice. Nu au fire și nu incomodează pacienții, putând fi folosite încă de pe patul de Terapie Intensivă, astfel încât recuperarea medicală să fie timpurie, deci mai eficientă.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi. De curând, a deschis și o secție cu 18 paturi pentru monitorizare permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă.

