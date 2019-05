România dă o nouă LOVITURĂ în economie: S-a bătut palma pentru producerea de arme Beretta

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Reghin, că speră ca în această săptămână să se prezinte în şedinţa de guvern cu finalizarea negocierilor cu producătorul italian Beretta pentru lansarea producţiei de Beretta ARX în România, la Plopeni.

"Săptămâna asta sper să intru în şedinţa de guvern şi cu încheierea negocierilor cu Beretta şi vom avea o Beretta ARX, deci vom avea o armă de asalt de ultimă generaţie pentru Armata română. Lucrurile încep să evolueze şi în zona asta. (...) Industria de apărare, aşa cum vă spuneam, este o industrie strategică şi ministerul are, prin două elemente, prin Romarm şi separat, în afara Romarm, companii Romaero, unde am creat un hub şi unde facem mentenanţă. (...) Avem Avioane Craiova, unde vom moderniza cele 20 de aparate Şoim, pe care militarii de pe F-16 vor face antrenamente. Avem fabrica de la Făgăraş pe care o repornim, greu, dar încercăm să o repornim. Fabrica de pulberi, în momentul ăsta România face importuri de pulberi şi avem Sadu şi Cugirul, unde vom încărca atât muniţie uşoară, cât şi muniţie grea. Plus restul. Unde avem rachete - nu pot să vă vorbesc mult, pentru că iar o să spună colegii mei că încalc protocoalele de siguranţă -, dar vreau să vă spun că avem rachete pe care le exportăm în SUA şi mentenanţa la absolut tot. Avem la UMB, unde lucrăm Piranha 5; cu toate dificultăţile, va fi o maşină de luptă extrem de bună pentru teatrele de operaţiuni, care va salva multe vieţi, sunt convins, de militari", a arătat Niculae Bădălău, informează agerpres.ro.

Ministrul a subliniat că România are nevoie de o industrie de apărare puternică, nu doar din perspectivă strategică, ci şi din perspectivă economică.

"În cadrul ministerului am industria de apărare, o industrie care a fost neglijată mulţi ani şi care, pentru prima dată, în acest an are un buget de 11 ori mai mare. (...) Avem nevoie de o industrie de apărare puternică, nu numai că e strategică, dar şi produce o valoare în economie. Avem IAR Braşov, care iar începe să fie renumit, producem pentru Armata Română, avem IOR Bucureşti, care bate la sistemele de 18 şi Zeiss şi Swarovski. (...) Toată producţia IOR Bucureşti se exportă în SUA. Adică economia românească a început să conteze, a început să fie cunoscută, produsele româneşti au început să apară, totul e să fie sprijinite", a afirmat Bădălău.

