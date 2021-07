România educată analizată de Federația Neguvernamentală Antidrog

Ca orice proiect local, regional sau național de interes major și România Educată, a dus la dezbateri aprinse in societatea românească. Atât emitenții conceptului dar și criticii sau cei ce laudă conceptul, bineînteles fiecare cu argumentele sale, uită că adresanții sunt tinerii, ce nu ar trebui priviți ca și executanți ai unei idei. De aici o să facem niște comparații. Putem construi orice dacă uităm pentru cine și pentru ce. Să presupunem ca am construit un mare parc pentru comunitate, dar majoritatea celor din comunitate sunt infirmi și nu se pot deplasa, ceea ce inseamnă o utilitate parțială. Mai bine cumpăram proteze pentru cei infirmi simultan cu construcția parcului siatunci era un concept perfect.

Plecând de la acest exemplu mă intreb dacă echipa ce a lucrat la conceptul România Educată timp de 5 ani, a luat în calcul statistica de mai jos;

Prevalența în rândul tinerilor 16,7 % pe segmentul de vârstă 14-34 ani conform ultimului raport publicat de A.N.A. Situația este ingrijorătoare in zona spațiilor recreaționale, zonă în care nu s-a mai realizat un studiu privind prevalențele inca din anul 2008 din lipsă de resurse financiare. România a cunoscut o explozie de festivaluri si petreceri outdoor, zone recunoscute ca fiind propice consumului de droguri ilicite.

Deasemenea recentele statistici evidențiate prin Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) în rândul elevilor de 16 ani, arată că România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe (alcool, droguri, tutun) România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 mediaeu-ropeană.

Depășim media generală la consuml de alcool – 82 % dintre elevii Romănia, comparativ cu 79 % media europeană. 7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană. Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %.

Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile denoroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 anidin România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % mediaeuropeană.

În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se discută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul.

Nu criticăm conceptul prezidential România Educată, doar explicăm că pentru a fi ceva util, trebuie să vedem și profilul psihologic a celor cărora ne adresăm, preocupărilor, aspirațiilor lor. Ar fi fost util să vedem o abordare ce să ducă la o conturare a unei imagini cuprinzătoare cu privire la ce gândesc tinerii români în materie de sport, tehnologie, voluntariat, educaţie, cultură, valori, modele aspiraţionale personale, diversitate şi toleranţă. Să văd un studiu ce să nu aibă rigoarea sociologică specifică cifrelor, eşantioanelor, erorilor de măsură, scalelor etc. Nu îmi plac studiile sociologice formale şi impersonale.

Din păcate, gandim educația prin prisma unor dezbateri, întâlniri formale, păreri personale bazate pe expertiza fiecăruia dintre noi și nu prin prisma celor cărora ne adresăm. Ce facem în acest mare proiectpentru reducerea consumului excesiv de alcool, tutun, droguri ca și educație? Privind procentele de mai sus, cred că prevenirea trebuia s fie bază a programului. Dar ca de obicei uităm preocupările extrașcolare ale tinerilor, provocările și plăcerile multora dintre ei, aspecte ce in de evoluția tinerilor sub toate aspectele.

Ca și concluzie, fără un concept cu o abordare multidisciplinară privind educația civică, culturală și spirituală, concept in care să se regăsească cât mai mulți dintre cei cărora ne adresăm, este doar un concept ca multe altele ce nu au avut o viață prea lungă și nici un impact major. România educată așa cum am explicat mai sus, nu ar trebuisă insemne doar școală, examene, evaluări ci să aiba in centrul atenției evoluția tânărului sub toate aspectele, mai ales a provocărilor din perioada pubertății, adolescenței. Putem face tot felul de programe dacă cei ce le emit, nu inteleg conceptul de abordare multidiscilinară . Nu este o critică la adresa conceptului, ci doar o completare ca și viziune.

Regret doar faptul că Administrația prezidențială a ignorat cele învederate mai sus. Pentru noi este dovada că vorbim doar de o propunerede Românie Educată la nivel tehic. Exact ca in cazul Schengen,îndeplinim toate condițiile tehnice, mai puțin cele practice.