România este depășită de China în topul suferinței la pompa: Cât de tare ne arde prețul benzinei la buzunare

Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare, potrivit ziare.com.





In trimestrul al treilea al acestui an, Romania se afla pe locul 13 in topul suferintei la pompa.



Concret, din venitul nostru zilnic de 28,13 euro, 4,36% se duce pe un litru de benzina, care costa deci 1,23 euro.



Tara noastra este flancata de China - care ocupa pozitia a 12-a, unde din venitul zilnic de 21,56 de euro, 4,52% se duce pe un litru de benzina, care costa 0,77 euro -, respectiv de Argentina, care se afla pe 14, unde din venitul zilnic de 19,12 euro, 4,34% se duce pe un litru de benzina, care costa 0,83 euro. Pe 11 se gaseste Brazilia, unde din venitul mediu zilnic de 18,74 euro, 5,14% se duce pe un litru de benzina, care costa 0,96 euro. Ungaria se afla pe 19, iar Polonia pe 20.



Iata cum arata top 10 suferinta la pompa*:



10. Bulgaria, unde din venitul mediu zilnic de 20,98 euro, 5,47% se duce pe un litru de benzina 9. Turcia (5,66% din 16,93 euro) 8. Thailanda (5,87% din 17,01 euro) 7. Egipt (6,18% din 5,95 euro) 6. Indonezia (6,65% din 8,74 euro) 5. Africa de Sud (6,74% din 13,87 euro) 4. Nigeria (8,11% din 4,27 euro) 3. Filipine (13,14% din 7,06 euro) 2. Pakistan (19,80% din 3,24 euro) 1. India (22,24% din 4,52 euro)

*Datele sunt valabile pentru trimestrul al treilea al anului 2018



Daca ne uitam la acest top 10, concluzia pe care o tragem este ca populatia tarilor sarace are, in general, cele mai mari probleme cand vine vorba de a-si permite sa alimenteze la pompa.



Dar sa ne uitam si la cealalta parte a ierarhiei, unde exista o importanta exceptie de la regula expusa mai sus. Da, vorbim de Venezuela, saraca tara bogata in petrol. Dupa cum noteaza Bloomberg, carburantul este aproape gratis, ceea ce inseamna ca poti face plinul folosind moneda cu cea mai mica valoare aflata in circulatie. In plus, in contextul devalorizarii masive a bolivarului fata de dolar si euro, daca faci conversie, un litru de benzina costa... un cent! In aceasta tara, venitul mediu zilnic este de 28,28 euro, dar sa nu uitam ca exista discrepante colosale intre saraci si bogati. Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului mediu zilnic al populatiei unei tari la costul mediu al unui litru de carburant.



Pentru populatia tarilor (mai) bogate, benzina este mult mai accesibila.



De exemplu, in Kuweit, doar 0,40% din ventul mediu zilnic de 74,25 euro se duce pe un litru de carburant. In SUA vorbim de 0,49% din 145,79 euro, in Norvegia de 0,92% din 190,72 euro, iar in Japonia de 1,25% din 91,08 euro.



Cum a evoluat Romania in topul suferintei la pompa



Trimestrul 3 din 2018: locul 13, cu 4,36% din din venitul mediu zilnic de 28,13 euro

Trimestrul 1 din 2018: locul 13, cu 4,21% din 29,9 euro

Trimestrul 3 din 2017: locul 12, cu 4,57% din 24,76 euro

Trimestrul 2 din 2017: locul 11, cu 4% din 24,76 euro

Trimestrul 1 din 2017: locul 11, 4,23% din 24,29 euro

Trimestrul 4 din 2016: locul 11, cu 5,08% din 23,02 euro

Trimestrul 3 din 2016: locul 11, cu 4,71% din 23,4 euro

Trimestrul 2 din 2016: locul 11, cu 4,83% din 22,90 euro

Trimestrul 1 din 2016: locul 11, cu 4,59% din 23,5 euro