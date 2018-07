România, în cea mai dificilă situaţie. Fostul agent la CJUE: 'Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligați să plătim sancțiuni'

Comisia Europeană a trimis astăzi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor. Horaţiu Radu, fostul agent al României la Curtea de Justiţie a UE, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO că ţara noastră riscă să plătească sancţiuni pentru prima dată de la aderare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în perioada în care România deţine preşedinţia Consiliului.

"Neimplementarea la timp a acestei directive ne duce direct spre Curtea de Justiție a UE și plata unor sancțiuni foarte mari. Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligați să plătim sancțiuni. 11 ani am reușit să evităm o asemenea contraperformanță. Și mai grav este că o asemenea condamnare ar putea veni în perioada exercițiului de către România a Președinției Consiliului UE din 2019. Eu am atras în mod repetat atenția factorilor decizionali din zona afacerilor europene, însă fără rezultat. Am spus în mod repetat că o Ordonanță de Urgenţă ne-ar fi salvat și ar fi creat premisele clasării acestui dosar", a declarat fostul subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

"Vorbim de o directivă foarte importantă ce are ca obiect combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor. Probabil însă aceste domenii nu sunt de interes. Mă întreb însă dacă atunci când va trebui să plătim sancțiuni, se va regresa statul român împotriva funcționarilor de rang inferior și superior care nu și-au făcut treaba? Știm că se spune că abuzul în serviciu este de inspirație estică și că există și alte forme de răspundere: civilă, disciplinară etc. Sunt curios însă dacă tot cetățeanul român va suporta din buzunar indolența unor funcționari ai statului care trebuiau să transpună această directiva și n-au făcut-o.", mai afirmă Horaţiu Radu.

Vezi şi: Teoria conspiraţiei cu ‘procuroarea lui Dragnea’ .