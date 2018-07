Teoria conspiraţiei cu ‘procuroarea lui Dragnea’ (OPINIE)

Alexandra Carmen Lăncrănjan, devenită celebră prin instrumentarea celui de-al treilea dosar al lui Liviu Dragnea, a avut un schimb de replici de la distanţă cu Tudorel Toader. Procuroarea DNA i-a transmis ministrului justiţiei, sub autoritatea căruia se presupune că se află (potrivit Constituţiei), să “pună mâna pe carte”. Evident, s-ar putea ca Toader să fi scris cărţile după care a învăţat Lăncrănjan, dar asta e altă poveste. Cert e că au ieşit titluri de presă de genul “Tudorel Toader şi-a rupt dinţii în abuzul în serviciu” sau “Procuroarea lui Dragnea îl face de râs pe Tudorel Toader”.

Până să se lămurească precis cineva asupra temei în discuţie între cei doi (abuzul în serviciu în legislaţia din Germania), Inspecţia Judiciară s-a autosesizat. În cauză sunt efectuate verificări prealabile, care reprezintă o etapă premergătoare cercetării disciplinare, competenţa Inspecţiei Judiciare fiind aceea “de a stabili dacă există indiciile săvârşirii de către magistraţi a unei abateri disciplinare şi de a se pronunţa, după caz, în funcţie de rezultatul verificărilor”, spune Agerpres.

Trecem peste discuţia referitoare la abuzul în serviciu în Germania – nu ne pricepem şi nu ne propunem să ultragiem o disciplină pe care nu o cunoaştem. Nu ne băgăm nici în dezbaterea despre dreptul procurorilor de a se lua de şireturi cu ministrul Justiţiei – ar fi inutil, din moment ce singura cheie de exegeză populară este “ai noştri” vs. “ăialalţi”. Dacă tinerii magistraţi ies de la INM convinşi că sunt independenţi şi, prin urmare, pot să facă şi să spună orice, aceasta este iarăşi problema sistemului şi a cui îl gestionează. Un alt aspect ar fi demn de menţionat: comicul de situaţie izvorât din existenţa simultană a două teorii conspiraţioniste perfect contradictorii.

1. Miza autosesizării Inspecţiei Judiciare este scoaterea procuroarei Lăncrănjan din dosarul Tel Drum – Dragnea. Lansată de o publicaţie în care unii au încredere oarbă pentru că “e cu noi”, teoria se sprijină pe “surse judiciare”. Între noi fie vorba, sursele respective sunt fie inventate, fie o denumire simadicoasă pentru opinia off the record a procuroarei. “Dacă Inspecţia judiciară o ‘trimite în judecată disciplinară’ la Secţia pentru procurori a CSM în materie disciplinară, este găsită vinovată şi primeşte o sancţiune, ea va trebui să plece din DNA, ceea ce înseamnă că nu se va mai putea ocupa de dosarul lui Liviu Dragnea”, scrie un jurnalist care se ascunde, din motive ştiute de cine trebuie, sub un pseudonim. Lăsând la o parte faptul că secţia de procurori a CSM nu ar da, în componenţa actuală, o sancţiune într-o asemenea speţă, nu este clar deloc de ce ar vrea cineva să scape de Lăncrănjan. Procuror fără experienţă reală, cu realizări inexistente, Lăncrăjan ar putea fi visul oricărui inculpat într-un dosar complicat. Până la proba contrarie, fără a dori să jignim măreţele aspiraţii ale domnişoarei Lăncrănjan, tot ce se vede este un munte de PR.

2. A doua teorie, pornită tot de la prezumţia fatalistă că o instituţie precum Inspecţia Judiciară nu poate fi decât o măciucă în mâna cui se nimereşte, este mai puţin măgulitoare pentru procuroarea Lăncrănjan, dar denotă totuşi un sănătos spirit al autoconservării. Astfel, eroina din teoria precedentă se transformă într-un personaj disperat să spele putina. Inspecţia Judiciară ar avea rolul de a o salva de un dosar al cărui destin implacabil se îndreaptă către o clasare. Sau care ar putea fi la un moment dat – Doamne fereşte!, cruzime a sorţii care te loveşte când nu e momentul – restituit de instanţă la DNA. Or procuroarea Lăncrănjan, ajunsă cu greu în postura de ideal al rezistenţei, nu îşi poate permite aşa ceva, preferând să se extragă în acest fel, cu un renume de martir în subsidiar.

Desigur, nu e rolul nostru să tranşăm disputa conspiraţiilor, nici spaţiul nu permite extragerea metodică a unui delict de logică. Ar fi o exigenţă exagerată într-un context în care reprezentanţii diverselor tabere îşi aruncă sudălmi peste gard, dintr-o imposibilitate materială de a-şi exercita vocaţia de bătăuşi. Aşa că mai bine lăsăm Inspecţia Judiciară să ne lămurească superstiţiile publice şi indiscreţiile instituţionale.

Articol publicat şi pe blogul autorul - florinpuscas.ro

.