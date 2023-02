România în Schengen - Comisarul pentru afaceri interne, răspuns pentru europarlamentarul Terheș: 'Ține de președinția rotativă' - VIDEO

Din perspectiva Comisiei Europene, toate cerințele pentru aderarea României în spațiul Schengen sunt îndeplinite, transmite Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, într-un dialog cu europarlamentarul român Cristian Terheș. „Ține de președinția rotativă să decidă când e momentul potrivit pentru a avea subiectul din nou pe ordinea de zi”, mai punctează Ylva Johansson.

Dialogul dintre europarlamentaruș Cristian Terheș și comisara Ylva Johansson:

"Cristian Terheș: Aș dori să încep prin a mulțumi Comisarei Johansson pentru sprijinirea României și Bulgariei să intre în Schengen. Ați făcut un lucru excepțional și intens în a ajuta ambele țări să intre în Schengen. Din păcate, pe 8 decembrie 2022, Austria și Olanda au votat să respingă intrarea Bulgariei în Schengen, iar, în cazul României, a fost Austria cea care a votat să fie respinsă intrarea României în Schengen. Argumentul folosit de către cancelarul austriac pro-Putin Nehammer a fost că mulți migranți ajung în Europa Vestică prin România. Acea afirmație a fost contrazisă de Frontex și de geografie. Așadar, întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este: care este poziția Comisiei Europene cu privire la acest vot, în special al Austriei? Iar, dacă Comisia este de acord cu acea afirmație a cancelarului austriac, ce face Comisia pentru a “repara” spațiul Schengen? Iar dacă nu e, cu alte cuvinte, afirmația cancelarului austriac a fost nefondată, ce face Comisia Europeană cu privire la acest lucru? Mulțumesc.

Comisara Johansson: Mulțumesc. Întrebarea este puțin în afara cadrului unui răspuns. În primul rând, când vine vorba despre intrarea Bulgariei și României în Schengen, ambele țări sunt cu mult peste îndeplinirea tuturor cerințelor. Nu există nicio problemă nerezolvată. Am avut unele state membre care au avut unele îndoieli iar din acest motiv am trimis o misiune specială de evaluare împreună cu România și Bulgaria, și care a revenit cu un raport foarte bun. Acest lucru l-am și prezentat într-o comunicare din partea Comisiei. Nu există nicio problemă nerezolvată. Trebuie să spunem acest lucru foarte clar! Pentru mine e important, în fapt, statul de drept. Dacă îndeplinești criteriile, nu poți veni cu alte criterii care nu sunt [în lege]. Nu e un lucru corect să-l faci.

Apoi există alte probleme. Da, există o problemă cu un număr crescând de migranți ilegali pe ruta Balcanilor de Vest. Aceasta e o provocare de care trebuie să ne ocupăm împreună. Și e ceva de care ne ocupăm împreună. Primul și cel mai important lucru este să facem progrese în privința legislației, a pactului pentru migrație să ne asigurăm că avem toate dosarele adoptate în acest mandat. Al doilea lucru este să întreprindem acțiuni de urgență împreună cu alte state membre. Așadar, am început să facem asta din octombrie anul trecut, să ne ocupăm de migrația ilegală pe rutele din Balcanii de Vest. Comisia [Europeană] a fost foarte activă, statele membre au acționat, am acționat împreună. Iar după toate acestea am văzut o scădere [a migrației ilegale] cu 30% în ultima lună a anului trecut. Iar recent am primit datele pentru luna ianuarie, care are o scădere de 48% comparativ cu decembrie. Așadar, când acționăm împreună ca o echipă europeană, abordând și conlucrând cu țări terțe, este posibil să avem un efect asupra migrației ilegale. Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu dreptul României și Bulgariei de a fi parte din Schengen.

Cristian Terheș: Așadar în martie... în martie putem intra în Schengen, corect? Din moment ce toate cerințele au fost îndeplinite.

Comisara Johansson: Din perspectiva Comisiei Europene, toate cerințele sunt îndeplinite, așa că nu depinde de noi. Ține de președinția [rotativă], desigur, să decidă când e momentul potrivit pentru a avea subiectul din nou pe ordinea de zi."