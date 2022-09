România a încheiat la Odesa un acord cu Ucraina și Republica Moldova

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a anunţat că a fost lansată, joi la Odesa, Trilaterala România - Republica Moldova - Ucraina, la nivel de miniştri de Externe. El a precizat că „acest moment istoric al consolidării parteneriatului” celor trei state a fost dedicat securităţii energetice, scrie News.ro.

„În contextul în care Ucraina şi Republica Moldova sunt profund afectate de impactul războiului, am reiterat azi, în Odesa, disponibilitatea României de a-şi susţine vecinii şi de a aborda problemele care privesc domeniul energetic. Am avut alături miniştrii Energiei şi am discutat despre o colaborare trilaterală în domeniul energetic", a scris Bogdan Aurescu, joi pe Twitter.

Ministrul român de Externe a adăugat că acest format trilateral trebuie să aducă soluţii pentru Republica Moldova şi Ucraina.

„România continuă să fie solidară cu Guvernul şi poporul din Ucraina, primindu-i pe cei mai vulnerabili în ţară, crescând tranzitul de cereale şi făcând eforturi legate de tragerea la răspundere a Rusiei”, a mai precizat Aurescu.

Potrivit comunicatului de presă al MAE, miniştrii, în mod special, au întreprins următoarele: