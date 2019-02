România se pregătește de o REVOLUȚIE: Vine 5G și se vede viitorul economiei digitale

Ministrul Comunicațiilor și Societății informaționale, Alexandru Petrescu, a acordat un interviu în care a vorbit despre tehnologia 5G în comunicații și despre viitorul economiei digitale

Reporter: In contextul in care multi producatori de echipamente de telefonie lanseaza noi modele in primul trimestru al acestui an, ce inseamna 5G si de ce este important pentru opinia publica ?

Alexandru Petrescu: Evolutia tehnologiei in ceea ce priveste dispozitivele mobile este intr-o dinamica uimitoare, cei mai importanti producatori lansand primele modele 5G in primele luni ale lui 2019, chiar maine fiind asteptate la Barcelona, in cadrul unuia dintre cele mai mari evenimente de profil la nivel mondial, Mobile World Congress, lansarea primelor dispozitive mobile cu functionalitate 5G.

Calitatea conexiunii la internet pe echipamente mobile evolueaza constant si este circumscrisa unor “generatii” tehnologice, acum fiind in pregatire trecerea de la generatia 4 la 5.

Fiecare generatie a adus cu ea viteze mai mari de conectare si stabilitate imbunatatita a conexiunii, in conditiile in care cu fiecare an creste traficul de date mobile pe telefoane inteligente. Prima generatie, lansata in jurul anului 1980 a furnizat servicii de voce iar a doua in 1991 a fost 2G cu trecerea la standarde digitale si introducerea SMS. 3G a aparut prin 2000 si a permis servicii de date, pe langa voce si SMS. 4G s-a lansat in 2009 aducand cu sine telefoanele inteligente si care a crescut exponential traficul de date pe retelele mobile.

Insa 5G nu este doar un castig in calitatea interconectarii mobile pe arii geografice intinse ci si constituie un element de accelerare a altor inovatii in domeniul digital, respectiv Internetul Lucrurilor (IOT) si gestiunea unor volume imense de date care in prezent nu este posibila in conditii optime. De asemenea, calitatea imbunatatita a comunicatiilor si cresterea consumului de date prin 5G vor imbunatati sustenabilitatea in activitatea economica intrucat spre deosebire de generatiile precedente, 5G va permite si conexiuni la echipamente care nu sunt mobile, cum ar fi echipamente din unitati de productie, retele de transport etc.

Un alt beneficiu al 5G pentru consumatori este ca va aduce intr-un singur loc mai multe tehnologii, respectiv internet acasa si la locul de munca, televiziune, comunicatii intre vehicule, servicii de telefonie mobila, totul obtinut facil de la un furnizor/operator.

Trebuie subliniat ca 5G nu va inlocui peste noapte generatiile actuale 3G si 4G ci va coexista cu acestea, care sunt in prezent utilizate in comunicatiile mobile, chiar daca, dupa unele estimari, in 2025 vor exista 1,5 miliarde utilizatori abonati la retele 5G la nivel mondial.

Desigur, succesul acestei evolutii tehnologice depinde de adoptarea si valorificarea acestor noi standarde si tehnologii de catre consumatori, in conditiile in care operatorii trebuie sa identifice solutii de mentinere a tarifelor la niveluri acceptate de piata in conditii de rentabilitate si recuperarea investitiilor foarte mari necesare.

R: Concret, care vor fi beneficiile efective ale 5G pentru economie?

Alexandru Petrescu: În primul rând vorbim de cresterea productivitatii tuturor industriilor tradiționale, prin integrarea tehnologiei 5G de la producție până la distribuție. Desigur, efectele 5G vor fi chiar mai spectaculoase in sectoarele care au deja o pronuntata componenta digitala, inclusiv in e-guvernare. Trebuie subliniat si faptul ca exista beneficii potentiale ale 5G pe care nu le putem anticipa complet in prezent. Este foarte probabil ca noi modele de afaceri să își facă apariția. Astfel, profitând de viteza mare de transfer și de densitatea crescută a dispozitivelor care pot comunica simultan peste 5G, inovații fără precendent vor avea loc în transporturi, media/divertisment, agricultură, utilitati, sistem financiar, sanatate sau educatie.

R: Ce costuri presupune implementarea tehnologiei 5G?

Alexandru Petrescu: Tranzitia de la 4G catre 5G necesita investitii majore in infrastructurile de comunicatii intrucat performantele retelelor trebuie sa creasca si de 10 ori la toti parametrii pentru a se obtine performantele dorite.

Va fi necesara o utilizare cu eficacitate superioara a resurselor de spectru, echipamente amplasate teritorial cu o mare frecventa si sisteme de consum eficient de energie pentru gestiunea infrastructurilor. Din fericire, se va putea utiliza un volum semnificativ din elementele existente de infrastructura folosite in prezent pentru 4G.

Toate aceste investitii vor fi facute de operatorii de telecomunicatii si ne asteptam sa vedem cresterea majora a investitiilor in infrastructuri in perioada 2020-2025, pe masura ce actualele retele nu vor mai face fata ritmului de crestere de trafic de date care in ultimii ani a fost de 20-100% anual, in functie de tara.

R: Care este situatia implementarii 5G in alte tari europene?

Alexandru Petrescu: 5G este asteptat sa se lanseze la nivel mondial pe o scara mai larga incepand cu anul 2020. Aceasta evolutie tehnologica se face la scara planetara.

In Europa, Agenda Digitala pentru Europa a fost lansata in mai, 2010 iar in septembrie, 2016 Comisia Europeana a lansat un Plan European de Actiune 5G in cadrul obiectivelor Pietei Unice Digitale, incluzand un parcurs pentru investitii in infrastructura in UE si masuri necesare pentru o coordonare a eforturilor intre statele membre UE, astfel incat 5G sa fie accesibil pana la finele anului 2020 si sa aiba acoperire semnificativa pana in 2025.

Mai mult, Comisia Europeana a emis la finele anului 2018 Codul Comunicatiilor Electronice care are un termen de doi ani pentru transpunere in legislatia statelor membre si care contine prevederi importante privind dezvoltarea investitiilor 5G in Europa.

Pana la finele anului 2018 se desfasurasera peste 130 teste 5G in mai mult de 20 tari europene iar in prima jumatate a anului 2019 sunt asteptate sa apara primele telefoane inteligente 5G.

Avem numeroase state care au adoptat foi de parcurs si strategii pentru implementarea 5G, cum ar fi Austria, Finlanda, Franta, Germania, Suedia, Danemarca, Polonia si Romania iar 12 state europene au lansat consultari publice privind strategia de spectru 5G, printre care Germania, Grecia, Malta, Slovacia, Slovenia. In Italia, licitatia pentru 5G a avut deja loc anul trecut, statul italian incasand 6.5 miliarde euro din aceasta actiune.

Impactul 5G este probabil să fie resimțit în mod diferit de la o țară la alta și de la un sector la altul, în funcție de conditiile concrete, gradul de utilizare a tehnologiilor in productie si societate.

Autoritatile de reglementare din fiecare tara pun un mare accent pe acoperirea teritoriala cu servicii. Astfel, in numeroase tari europene s-au impus operatorilor dezvoltari ale retelelor 4G care sa atinga un numar cat mai mare de cetateni, ca o conditie pentru prelungirea de licente radio sau anumite facilitati la licitatiile pentru 5G, exemple de acest tip fiind Franta, Germania, UK.

R: Ce responsabilitati revin autoritatilor romane in a obtine succes din aceasta implementare?

Alexandru Petrescu: Guvernul este decis sa creeze un mediu care sa incurajeze si sa sustina industria de telecomunicatii in eforturile de implementare de tehnologii care au ca scop final imbunatatirea rezultatelor activitatii economice si o mai mare participare a cetatenilor la viata sociala.

Instrumentele aflate la dispozitia guvernului tin de elaborarea unei strategii nationale 5G, crearea unei politici guvernamentale adecvate si sprijinirea unui mediu de reglementare care incurajeaza si accelereaza o implementare eficace la nivel national.

In mod concret, rolul autoritatilor este de a pune spectru (resursa statului) la dispozitie pentru achizitie de catre operatori si utilizare pentru implementarea noilor tehnologii, de a facilita o adaptare permanenta la evolutia la nivel european, de ajustare a legislatiei pentru a permite instalarea si reconfigurarea rapida de retele de comunicatii la nivel national si de a revizui in permanenta cadrul de reglementare in telecomunicatii pentru a raspunde noilor evolutii si a elimina orice bariere.

Trebuie precizat ca spectrul este o resursa nationala pretioasa si finita, iar valorificarea ei necesita identificarea punctului de echilibru intre interesele guvernului si beneficiile socio-economice pe termen lung ale utilizarii eficiente a acestuia de catre operatori, interesul strategic national fiind de a avea un aport investitional sustinut din partea operatorilor si o calitate inalta a retelelor.

Acest lucru este posibil printr-o buna cooperare cu operatorii, autoritatea de reglementare, autoritatile centrale si locale precum si cu alte institutii care pot contribui la realizarea cu succes a acestor obiective.

Astfel, politicile privind valorificarea spectrului au un grad inalt de complexitate, factori de influenta diversi si o necesitate reala de armonizare intre statele membre, pe masura multitudinii de efecte benefice ale implementarii noilor tehnologii de comunicatii.

Foarte important de subliniat este rolul guvernului in a crea conditiile pentru cresterea accelerata a nivelului de cunostinte si competente digitale, astfel incat evolutia tehnologica sa fie valorificata in societate, intrucat sisteme si platforme de tip 5G, Inteligenta Artificiala, Big Data, Internetul Lucrurilor etc. care se prefigureaza in urmatorii ani impun necesitatea de personal cu abilitati corespunzatoare de a sprijini, inova, creste si asigura mentenanta acestor sisteme.

R: Care va fi parcursul adoptarii 5G in Romania si cand vor deveni efectele vizibile?

Alexandru Petrescu: Romania are propria foaie de parcurs detaliata in Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020 si Programul pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network).

In Romania am traversat in douazeci de ani 4 generatii tehnologice de comunicatii mobile iar testele pe 5G au inceput din 2017.

Pe lângă cererea masivă de spectru în benzi diferite, noile rețele 5G vor necesita o densificare și miniaturizare semnificative ale celulelor, precum și capacități ample de fibră optică pentru conectarea acestora, ceea ce impune timp si un efort conjugat de eliminare a barierelor care stau in calea extinderii retelelor. Dintre aceste bariere, probabil cea mai semnificativă în acest moment este complexitatea ridicată a procesului de autorizare a lucrărilor de construcții, căruia i se supun inclusiv investițiile în infrastructură de telcomunicații, iar ministerul pe care-l coordonez lucreaza in acest moment la un proiect de standardizare a documentatiei necesare obtinerii de autorizatii in acest domeniu.

Trebuie totusi retinut ca exista intarzieri in Romania din cauza implementarii lente a tehnologiilor de comunicatii in desfasurarea afacerilor, motiv pentru care ne propunem sa promovam intensiv si sa comunicam in anii urmatori beneficiile utilizarii tehnologiei in activitatea economica si viata comunitatilor din Romania.

Ne asteptam la efecte graduale in economie si viata sociala urmare implementarii 5G, rezultatele efective fiind puternic influentate si de cresterea nivelului de competente digitale la nivelul populatiei si mediul de afaceri pentru valorificarea tehnologiilor inovatoare.

Cu toate aceste diferente, in mod cert 5G va produce un salt vizibil si imediat in conectivitate, cresterea gradului de digitalizare a afacerilor, aparitia de noi modele de business si aparitia de noi inovatii tehnologice cum ar fi Internetul lucrurilor, orase inteligente etc.

Un aspect extrem de important de urmarit va fi modul de armonizare a evolutiei tehnologice si adoptiei noilor standarde de performanta cu cerintele de securitate cibernetica impuse de importanta stocarii, prelucrarii si diseminarii de volume mari de date.

R: Cunoasteti faptul ca exista si critici la adresa tehnologiei 5G, conform carora obiectivele sunt foarte ambitioase dar investitiile necesare sunt extrem de greu sustenabile de catre operatori in conditiile in care consumatorii nu doresc sa plateasca pentru ele prin tarife.

Alexandru Petrescu: Ca in cazul majoritatii evolutiilor tehnologice in salturi, exista si perceptia conform careia ambitiile sunt foarte mari dar rezultatele sunt incerte, in conditiile unor investitii majore si certe.

Multitudinea de utilizari ale 5G este in prezent evaluata si numeroase proiectii au caracter speculativ, chiar si in cele mai avansate economii ale lumii. Cu certitudine, operatorii vor continua sa investeasca masiv in retele 4G.

Ambitiile 5G pentru niveluri de 20 Gbit/s si interconectarea a miliarde de obiecte in Internetul Lucrurilor pot parea astazi imposibil de atins tehnic in conditiile unui model de afaceri sustenabil pe pietele “verticale” ale sectorului auto, utilitati, sanatate, industrie etc., neputand anticipa toate costurile pe care le implica infrastructura necesara si nici disponibilitatea clientilor de a plati mai mult pentru servicii mult superioare 4G.

Insa avem incredere ca in contextul unui echilibru optim intre conditiile alocarii resurselor de spectru, nivelul si ritmul investitiilor in retele dezvoltate de operatori, o politica guvernamentala justa, de educare si incurajare in utilizarea mijloacelor digitale si un apetit consistent din partea consumatorilor pentru adoptia noilor tehnologii, vom gasi calea corecta pentru a valorifica potentialul urias al saltului tehnologic produs de 5G.”