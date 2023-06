România-Spania | Bogdan Racoviţan: 'Cred că putem să încercăm să jucăm mai mult'

Bogdan Racoviţan, căpitanul echipei naţionale U21 a României, a recunoscut după meciul cu Spania, scor 0-3, că tricolorii au căzut fizic în repriza secundă, informează news.ro.

„Cred că a fost o diferenţă! Cred că am început bine. La sfârşitul primei reprize am simţit că o să fie greu şi în a doua am căzut fizic. Apoi am încercat să jucăm fizic, dar din păcate nu am reuşit astăzi. Cred că putem să încercăm să jucăm mai mult, poate a fost şi presiune astăzi. Nu e totul terminat, e primul meci, ştiam că primul meci e greu. Trebuie să rămânem cu capul sus!”, a declarat Bogdan Racoviţan.

Echipa naţională U21 a României a fost învinsă miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-3, de echipa naţională U21 a Spaniei, într-un meci contând pentru grupa B a Campionatului European