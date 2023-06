Fotbal: România, spulberată de Spania la U21

Echipa naţională U21 a României a fost învinsă miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-3, de echipa naţională U21 a Spaniei, într-un meci contând pentru grupa B a Campionatului European

Golurile au fost marcate de Alex Baena ’55, Miranda ’62 şi Sergio Gomez ‘90+5.

România a avut primul şut spre poartă prin Dragoş Albu, în minutul 5, dar spaniolii au pus stăpânire pe joc şi au avut o primă ocazie în minutul 28, prin Alex Baena, care a trimis puternic, pe lângă poartă. În minutul 31 Rodri a centrat pentru Sergio Gomez, în careu, dar acesta a trimis cu o lovitură de cap peste poartă. După alte două minute, Mihai Popa a ieşit greşit, iar Abel Ruiz nu a putut trimite pe poartă.

Prima repriză s-a încheiat cu Rodri depăşindu-l din nou pe Borza şi pasând în faţa porţii, de unde Abel Ruiz a avut o ratare monumentală, trimiţând pe lângă, din şase metri.

În minutul 52, la o fază prelungită de atac în careul nostru, Sancet a finalizat cu un şut care a trecut puţin pe lângă poartă. Însă tricolorii nu au mai scăpat în minutul 55, când Victor Gomez a centrat perfect şi Alex Baena a deschis scorul la primul şut al spaniolilor pe spaţiul porţii. În minutul 62 Abel Ruiz i-a pasat în careu lui Sergio Gomez, acesta a trimis către Miranda care a înscris pentru 2-0. Acelaşi Miranda a tras din unghi în minutul 66, dar portarul Popa a respins cu piciorul, în corner. Mihai Popa a mai respind odată bine în faţa lui Abel Ruiz, în minutul 75. Markovic a tras slab, peste poartă, în minutul 78, la unul din puţinele atacuri ale României. Aimar Oroz a trimis în bară în minutul 82, iar Pantea a degajat balonul care se plimba pe linia porţii. Sergio Gomez a închis tabela în minutul 90+5 şi meciul s-a încheiat cu victoria Spaniei, 3-0. Pentru România urmează meciul cu Ucraina.

ROMÂNIA: M. Popa – Pantea, Racoviţan (cpt), Dican, Borza – Işfan (Ţicu 85), Dr. Albu, Pitu (Lixandru 65) – L. Munteanu (Mazilu 72), Bîrligea (Markovic 65), Octavian Popescu (Petrila 65). SELECŢIONER Emil Săndoi

SPANIA: Tenas – Martinez (Victor Gomez 46), Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco, Alex Baena (Veiga 74) – Rodri (Rodrigo Riquelme 82), Sancet (Aimar Oroz 74), Sergio Gomez - Abel Ruiz – cpt (Sergio Camello 86) . SELECŢIONER: Santi Denia

Cartonaşe galbene: Dican 73, Ţicu 90+1 / Pacheco 20, Alex Baena 69

Arbitri: Erik Lambrechts – Jo de Weirdt, Kevin Monteny (toţi din Belgia) – Donatas Rumsas (Lituania).

Clasamentul grupei B după prima etapă este următorul: Spania este pe primul loc cu trei puncte (golaveraj 3-0), Ucraina ocupă locul secund, cu trei puncte (golaveraj 2-0). Croaţa are zero puncte, cu golaveraj 0-2, pe locul al treilea, în timp ce România este pe ultimul loc, cu zero puncte, golaveraj 0-3.