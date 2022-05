România urmează să împrumute masiv energie electrică în următorii ani: prognoză oferită de CNSP

Producţia de energie hidroelectrică, eoliană şi fotovoltaică în acest an este estimată la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, informează Agerpres.

În 2023, producţia de energie din aceste surse ar urma să se majoreze cu 3,9%, la 2,385 milioane tep, în 2024 cu 4,1%, la 2,485 milioane tep şi în 2025 cu 4,4%, la 2,590 milioane tep.

În ceea ce priveşte producţia de energie nuclearoelectrică, aceasta este estimată în 2022 la 2,870 milioane tep, în creştere cu 1% comparativ cu 2020, urmând să rămână constantă în următorii trei ani.

CNSP estimează că România va importa în 2022 o cantitate de energie electrică de 400.000 tep, în scădere cu 43% faţă de anul anterior. În 2023 importul de energie electrică va fi de 500.000 tep (plus 25,1% faţă de 2022), în 2024 de 600.000 tep (plus 20,1%) şi în 2025 de 700.000 tep (plus 16,7%).