România va avea mai multe locuri în Parlamentul European

Europarlamentarul Iuliu Winkler a declarat, sâmbătă, că România îşi va recâştiga locul pierdut în 2014 în Parlamentul European, iar la alegerile din 2019, lupta se va da pentru 33 de locuri, relateză agerpres.

"România a fost reprezentată de 35, apoi 33 şi, din 2014, de 32 de europarlamentari. Acum, în dezbaterea post Brexit ne-a dus la următoarea concluzie: o parte din cele 73 de locuri vor fi rezervate pentru viitor, deci ele nu vor fi ocupate în 2019, asta însemnând că Parlamentul European va avea un număr mai mic decât cei 751 de membri. O altă parte din aceste locuri va fi distribuită unor state membre care în acest moment sunt reprezentate disproporţionat sau au apărut disproporţii în reprezentarea lor. România este unul dintre aceste state care recâştigă locul său pierdut în 2014, deci în 2019 ne vom lupta pentru 33 de locuri în Parlamentul European, noi, partidele politice şi formaţiunile politice", a arătat Iuliu Winkler.Deputatul european a arătat că, în aceste condiţii, UDMR trebuie îşi stabilească drept ţintă trei mandate şi că "are o şansă serioasă pentru a ţinti acest al 33-lea loc"."În 2014, în acest mandat sunt doi europarlamentari UDMR şi noi ne propunem, cu siguranţă, şi vom încerca să ne adresăm comunităţii, să întocmim strategiile cele mai potrivite pentru a avea o reprezentare consistentă, 2 sau 3, dar de preferat 3 europarlamentari, după 2019. În condiţiile în care România are 33 de europarlamentari, un mandat de europarlamentar înseamnă 3,03% din totalul voturilor. Asta înseamnă că o performanţă de peste 6% la alegerile pentru Parlamentul European ne duce către posibilitatea de a obţine şi al treilea loc pentru reprezentarea noastră", a precizat pentru AGERPRES Winkler.Acesta a participat, sâmbătă, alături de europarlamentarul Csaba Sogor şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Csaba Borboly, la cea de a doua ediţie a taberei politice organizată de UDMR şi Conferinţa Tinerilor Maghiari din România (MIERT). Evenimentul are loc, de joi până duminică, în satul Subcetate, comuna Zetea, şi este destinat angajaţilor din structurile Uniunii, liderilor organizaţiilor de tineret şi celor interesaţi de politică.