Romanii din Belgia isi pot vizita prietenii de astazi!

Belgia incepe de astazi experimentarea unei noi scheme pentru relaxarea restrictiilor si a distantarii sociale, relateaza The Guardian.

Locuitorii Belgiei vor putea invita pana la patru persoane, din familia extinsa sau prietenii apropiati, pentru a ii putea vizita. Aceasta noua decizie, denumita „bula corona”, formata din pana la opt persoane ar putea ajuta la limitarea raspandirii COVID-19 si ameliorarea efectelor distantarii sociale.

Conceptul, discutat, de asemenea, si in cercurile guvernamentale din Regatul Unit, reprezinta una dintre solutiile pentru ameliorarea restrictiilor si se doreste a veni in ajutorul populatiei, si in special a celor ce locuiesc singuri.

Sophie Wilmes, prim-ministrul Belgiei, a anuntat saptamana trecuta ca va permite astfel de bule sociale incepand din aceasta duminica: „Separarea fizica de cei dragi a devenit de nesuportat in unele cazuri”. Vizitatorilor le este recomandat, insa, sa nu se imbratiseze. Autoritatile spun ca este imposibil ca aceste reguli de interior sa fie puse in aplicare de catre Poliție, astfel ca se bazeaza pe simtul civic al cetatenilor.

Speranta Anghel