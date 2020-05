Romanii din UK vor putea verifica Sistemul de alerta Coronavirus

Marea Britanie va lansa cat de curand un sistem de alerta in cinci trepte, care va clasifica nivelul de amenintare reprezentat de noul Coronavirus, a declarat duminica seara premierul Boris Johnson, intr-un discurs catre tara, relatează DPA. Johnson a explicat ca nivelul al 5-lea este "cel mai grav", iar nivelul unu inseamna ca maladia COVID-19 " nu mai este prezenta" in tara. El a spus ca Marea Britanie a fost la nivelul al 4-lea in timpul perioadei de izolare si ca acum ar putea incepe gradual sa scada pana la nivelul al 3-lea, ceea ce inseamna ca unele parti ale vietii publice se pot redeschide.

Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, a precizat in interventia televizata duminica seara faptul ca nivelul sistemului de alerta va fi determinat in primul rand de rata de infectare si de numarul total al cazurilor confirmate de Coronavirus. "Nivelul alertei COVID ne va spune cat de duri trebuie sa fim in masurile noastre de distantare sociala - cu cat mai scazut este nivelul, cu atat mai putine vor fi masurile. Cu cat mai ridicat nivelul, cu atat mai duri si mai stricti va trebui sa fim", a spus Boris Johnson.

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat duminica prelungirea izolarii la domiciliu pana cel putin la data de 1 iunie, data de la care spera sa poata redeschide progresiv magazinele si scolile primare.

Speranta Anghel