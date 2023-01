Românii îl îmbogățesc pe Elon Musk: Tesla conduce în topul companiilor la care românii cumpără acțiuni

Investitorii individuali par să își păstreze încrederea în marile acțiuni din domeniul tehnologiei, în ciuda scăderilor bursiere din 2022 care au ras sute de miliarde de dolari din valoarea de piață a acestora, potrivit celor mai recente date trimestriale privind acțiunile de pe rețeaua eToro.

Tesla a încheiat anul trecut pe primul loc în topul celor mai populare 20 de acțiuni din România pe platforma eToro, urmată de concurentul său chinez Nio și de unicornul de origine română UiPath, cu puține alte schimbări față de 2021.

În ultimele 12 luni, o nouă companie a intrat în top 20 - Netflix, care l-a depășit chiar și pe rivalul Disney în preferințele investitorilor români. Între timp, compania aerospațială Virgin Galactic, a lui Richard Branson, și acțiunile din domeniul tehnologiei medicale Asenus, au coborât trei locuri în ultimul an, închizând acum lista, scrie Elon Musk.

La nivel global, au existat două noi intrări pe listă - Coca-Cola, o acțiune defensivă populară, care a înregistrat o creștere datorită sponsorizării Cupei Mondiale de fotbal, și compania americană Intel, unul dintre cei mai mari producători de semiconductori din lume.

Comentând aceste date, Ben Laidler, Global Market Strategist al eToro, a declarat: "2022 a fost un an excepțional de slab pentru investiții, iar pentru unii dintre utilizatorii noștri, acesta ar fi cea mai mare piață bear pe care au experimentat-o. Cu toate acestea, știm din ultimul nostru studiu Retail Investor Beat că marea majoritate a investitorilor de retail investesc pe termen lung, ceea ce îi face să reziste la ciclurile de piață. Din ceea ce putem observa, o mulțime de investitori individuali și-au păstrat pozițiile, adoptând o strategie de tip "wait and see" în 2022, în loc să își schimbe abordarea investițională. Cele mai populare acțiuni sunt în continuare dominate de marile companii de tehnologie, în ciuda scăderii cotațiilor bursiere din acest an, dar când ne uităm la aceste nume - Apple, Microsoft, Meta, Alphabet - vorbim de giganți cu bilanțuri de fortăreață, perspective de creștere structurală și acum cu evaluări mai ieftine, care ar fi putut încuraja mai mulți investitori să cumpere. Cu siguranță, vorbim de companii care merită în continuare un loc în cadrul unui portofoliu diversificat. Au existat, de asemenea, unele mișcări în rândul acțiunilor din top, cu Gamestop, care a coborât pe locul 12 (locul 14 la nivel global), după ce numărul utilizatorilor eToro care dețin aceste acțiuni a înregistrat o scădere de 14% (17% la nivel global)”.

Laidler a adaugat: "Cele două intrări în lista primilor 20 de jucători la nivel global au sens. Intel este bine plasată pentru a beneficia de orice atenuare a încetinirii pieței semiconductorilor, datorită poziției sale de lider în industrie și evaluării sale mult mai ieftine, în timp ce Coca-Cola, datorită dominației sale în industria globală a băuturilor răcoritoare, a reușit să treacă cu succes prin recesiunile anterioare. Pe unii s-ar putea să-i surprindă faptul că Netflix a urcat în clasament. Probabil că asistăm la rezultatul unui bottom fishing, investitorii de retail care au cumpărat în lunile de vară bucurându-se de câștiguri semnificative de atunci, conducerea firmei navigând în criza costului vieții cu noi programe, abonamente cu suport publicitar și măsuri drastice de partajare a parolelor."

Cele mai deținute acțiuni ale utilizatorilor români pe eToro la sfârșitul T4 2022 sunt Tesla Motors, Nio Inc., UiPath Inc., Apple, Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc, Palantir Technologies Inc., Microsoft, NVIDIA Corporation, Alphabet, Alibaba-ADR, GameStop Corp., BioNano Genomics Inc, Advanced Micro Devices Inc, Intel, PayPal Holdings, Netflix Inc., Walt Disney, Asensus Surgical Inc și Virgin Galactic Holdings Inc. Toate datele sunt exacte la data de 30 decembrie 2022, după închiderea pieței.

Cele mai deținute acțiuni ale utilizatorilor eToro, la nivel global, la sfârșitul T4 2022 sunt Tesla Motors, Amazon.com, Apple, Nio Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft, Alibaba, NVIDIA Corporation, Alphabet, PayPal Holdings, GameStop Corp., Palantir Technologies Inc., Walt Disney, Netflix, Inc., Coinbase Global Inc, Advanced Micro Devices Inc, BioNano Genomics Inc, Intel, AMC Entertainment Holdings Inc și Coca-Cola.