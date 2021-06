Românii își caută de muncă. 33.000 de joburi noi, 1,1 milioane de aplicări şi 20.000 de noi candidaţi sunt cifrele eJobs

Peste 33.000 de joburi noi, 1,1 milioane de aplicări şi 20.000 de noi candidaţi sunt cifrele înregistrate în luna mai pe platforma de recrutare online eJobs.ro, această fiind cea mai bună lună a anului şi a doua din istorie, după ianuarie 2020, potrivit unui comunicat de presă al companiei transmis, vineri, AGERPRES.

Cu 33.000 de joburi noi în mai a fost marcat un salt de 23% faţă de luna aprilie, fapt datorat în principal măsurilor de relaxare şi reluării încrederii angajatorilor în revenirea economică.

"Vedem o intensificare a activităţii în sectoarele care au mers oricum bine în ultimul an, dar şi o revenire a unor domenii care aşteptau semnale de creştere economică, precum HoReCa. În acest caz, ridicarea restricţiilor, dar şi apropierea sezonului estival a crescut semnificativ numărul de locuri de muncă disponibile în piaţă. De altfel, ca şi în cazul IT-ului, şi în ceea ce-i priveşte pe angajatorii din HoReCa, ne aflăm în faţa unei situaţii foarte similare cu realitatea din 2018, 2019: devine foarte greu să găseşti candidaţi în piaţă", a explicat Roxana Drăghici, Head of Sales, eJobs România.Din cele peste 33.000 de joburi nou apărute în luna mai, 87% au fost postate de angajatorii din România, 7,8% de cei din străinătate şi 5,2% au fost joburi remote. "Atât pentru străinătate, cât şi pentru remote vedem o creştere substanţială a numărului de poziţii nou deschise. În ceea ce priveşte munca remote, surpriza este cu atât mai mare cu cât predicţiile generale vizau o reîntoarcere, din vară, a angajaţilor la programul clasic de lucru, la birou. Cât despre angajatorii din afara ţării, pentru prima oară în ultimul an şi jumătate scade numărul de joburi din medicină/sănătate, iar în topul clasamentului urcă ofertele de muncă din industria alimentară, construcţii şi turism/HoReCa", a spus Drăghici.Germania şi Olanda continuă să fie cei mai mari angajatori, însă locul al treilea este ocupat în luna mai de Spania, după o lungă perioadă în care numărul de oferte a fost limitat.Din cele aproximativ 30.000 de joburi care au fost postate de către angajatorii din România, cele mai multe au vizat candidaţii din retail. Sectorul de prestări servicii, industria alimentară şi transport / logistică / import - export au fost următoarele cele mai mai active domenii în luna mai. HoReCa reintră în top, cu aproape 3.000 de joburi noi, depăşind domenii precum call-center / BPO, telecom şi chiar IT."Cu toate acestea, cele mai multe aplicări de luna trecută au ajuns la joburile din retail, IT, call-center / BPO, prestări servicii şi bănci / servicii financiare. Alături de angajatori, şi candidaţii se pare că au prins mai multă încredere în contextul favorabil al pieţei din acest moment şi stau cu ochii pe joburile care apar în piaţă. Astfel, peste 20.000 de aplicanţi noi şi-au făcut cont pe eJobs.ro în luna mai, iar numărul total de aplicanţi pentru aceeaşi lună a fost de aproximativ 120.000", a subliniat Roxana Drăghici.În acest moment, peste 33.000 de locuri de muncă pentru Romania şi străinătate sunt disponibile pe www.ejobs.ro. Pentru acestea sunt înregistrate, lunar, între 1,1 şi 1,5 milioane de aplicări şi peste 120.000 de aplicanţi care îşi caută activ un loc de muncă.Lansată în anul 1999, eJobs este prima platformă de recrutare din România şi liderul pieţei locale de profil, iar începând cu anul 2012 este parte a grupului Ringier AG, compania internaţională de media localizată în Zurich, Elveţia. Cele 4,6 milioane de CV-uri şi cele peste 1,3 milioane de aplicări lunare constituie cea mai mare bază de candidaţi activi din România. Mai mult de 2 milioane de utilizatori unici folosesc în fiecare lună serviciile platformei eJobs.ro, iar zilnic sunt actualizate 7.000 de CV-uri.