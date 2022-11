Românii vor putea să plătească facturi, lemne și butelii din bani europeni. Ministrul Marcel Boloș arată cum va funcționa cardul de energie

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a precizat, sâmbătă seară, că voucherele pentru consumul energetic ce vor fi acordate categoriilor cu venituri mici vor putea fi folosite începând din luna martie 2023, până în 31 decembrie 2023, pentru plata încălzirii sau energiei electrice.

”Am gândit acest mecanism prin Poşta Română pentru că avem în vedere toate formele de consum energetic. Avem două tranşe de 700 de lei, de două ori pe an. Avem în vedere sezonul rece, respectiv sezonul care începe în octombrie - noiembrie şi continuă până în luna martie-aprilie. Prima tranşă în februarie, a doua în septembrie (...). Plăţile se pot face începând cu luna martie şi trebuie să ţinem cont că facturile vin şi cu două luni decalare, faţă de momentul la care am avut consumul. S-ar putea ca în martie să avem facturi de pe luna ianuarie. Prin Poşta Română mecanismul a fost gândit ca toate formele de consum energetic să fie acoperite. Forma acestui card de energie care nu are valoare nominală, decât dă dreptul beneficiarului să utilizeze sumele pe care noi le trimitem în mandat poştal. Poşta Română încarcă sumele în conturi de mandat poştal”, a declarat Boloş.