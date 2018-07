Romanul grafic "Oameni de unică folosință/ Disposable People", de Elena Ciolacu, descrie vizual experiența dramatică a bolii Alzheimer și va fi lansat sâmbătă, de la ora 15.00, la Casa Filipescu-Cesianu din Capitală, în cadrul Salonului BD - Povești din București, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Romanul grafic "Oameni de unică folosință/ Disposable People", de Elena Ciolacu, va fi lansat sâmbătă, de la ora 15.00, la Casa Filipescu-Cesianu din București. Lansarea celor două ediții ale acestui roman (în limbile română și engleză) are loc în cadrul Salonului BD - Povești din București în benzi desenate (1 - 31 august), aflat la cea de-a V-a ediție.

Proiectul "Oameni de unică folosință" a fost conceput în 2014, în Marea Britanie, și definitivat în 2015, în România, scrie Mediafax.

"Este o poveste ce tratează tema suferinței, a bătrâneții în societatea contemporană, a familiei și dragostei părintești, punând însă un accent puternic pe descrierea vizuală a experienței bolii Alzheimer. Cartea este probabil singura reprezentare a bolii Alzheimer din perspectiva celui care o trăiește, iar pentru a pătrunde în lumea celui suferind, autoarea a studiat îndelung cazuri reale de bolnavi, printre care cel al propriului bunic. Această bandă desenată a pornit ca și parte dintr-o colaborare cu un centru de cercetare din Anglia și urma, inițial, să servească drept material didactic alternativ pentru studierea bolii Alzheimer la Faculty of Health and Life Sciences din cadrul Universității Coventry. Din diverse motive, această colaborare nu a mai avut loc, însă pentru autoare perioada de studiu și cercetare alocată cunoașterii și înțelegerii subiectului a fost una care a marcat-o profund și a determinat-o să vrea să spună această poveste cu orice preț. Cartea a cunoscut o primă ediție în anul 2015 la editura Rost și a fost, de asemenea, selectată în finala premiilor World Illustration în 2016", arată un comunicat.

Elena Ciolacu s-a născut și a crescut în Râmnicu Vâlcea și a studiat design grafic la Universitatea de Vest Timișoara, ilustrație și animație la Coventry University în Marea Britanie. Recent a absolvit un masterat în film de animație la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" din București. A debutat în domeniul benzii desenate în timpul studiilor din Marea Britanie, cu "A Story of Hope for the Bullied", o poveste despre tinerii ce suferă din cauza fenomenului "bullying". Volumul a primit două premii internaționale - premiul I la concursul Creative Conscience Awards în 2013 și premiul Alegerea Curatorului la NOISE International Festival în 2014.

La eveniment va participa, alături de autoare și echipa muzeului, Alexandru Ciubotariu, cunoscut drept Pisica Pătrată. Pisica Pătrată este un street-artist care locuieşte şi activează în București. Ciubi sau Alexandru Ciubotariu face benzi desenate, ilustraţie, pictură, jucării urbane şi animaţie. A coordonat un volum despre istoria benzii desenate româneşti şi este fondatorul Muzeului Benzii Desenate din Bucureşti.