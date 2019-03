Romanul 'Milkman' intră în cursă pentru Women's Prize For Fiction

Romanele ''Normal People'', de Sally Rooney, şi ''Milkman'', de Anna Burns, concurează în cadrul ediţiei din acest an a premiului literar Women's Prize For Fiction, relatează luni Press Association, potrivit Agerpres.

Şaisprezece cărţi sunt nominalizate pe lista lungă a ediţiei din acest an a Women's Prize For Fiction, printre acestea numărându-se şapte romane de debut.Romanul ''Milkman'', o poveste experimentală despre hărţuire sexuală, a fost desemnat câştigătorul Man Booker Prize 2018.De asemenea, romanul ''Normal People'', despre atingerea maturităţii, a obţinut premiul Costa Novel Award 2018, Rooney, în vârstă de 27 de ani, devenind astfel cea mai tânără câştigătoare a acestei distincţii.Potrivit juriului, cărţile incluse pe lista lungă sunt ''poveşti geniale care te poartă într-o altă lume''.

Distincţia Women's Prize For Fiction este acordată pentru cel mai bun roman al anului semnat de o autoare şi publicat în Marea Britanie de orice femeie care a scris în limba engleză, indiferent de naţionalitatea sa sau de ţara de rezidenţă.



Lista scurtă urmează să fie anunţată la 29 aprilie, iar numele câştigătoarei va fi dezvăluit la data de 5 iunie.



Cele şaisprezece romane incluse pe lista lungă a cărţilor care concurează pentru Women's Prize For Fiction 2018 sunt: ''The Silence Of The Girls'' de Pat Barker, ''Remembered'' de Yvonne Battle-Felton, ''My Sister, The Serial Killer'' de Oyinkan Braithwaite, ''The Pisces'' de Melissa Broder, ''Milkman'' de Anna Burns, ''Freshwater'' de Akwaeke Emezi, ''Ordinary People'' de Diana Evans, ''Swan Song'' de Kelleigh Greenberg-Jephcott, ''An American Marriage'' de Tayari Jones, ''Number One Chinese Restaurant'' de Lillian Li, ''Bottled Goods'' de Sophie van Llewyn, ''Lost Children Archive'' de Valeria Luiselli, ''Praise Songs For The Butterflies'' de Bernice L McFadden, ''Circe'' de Madeline Miller, ''Ghost Wall' de Sarah Moss şi ''Normal People'' de Sally Rooney.



Cu romanul său "Milkman", scriitoarea Anna Burns a devenit prima nord-irlandeză care a câştigat Man Booker Prize, un prestigios premiu literar decernat în fiecare an pentru cea mai bună operă de ficţiune în limba engleză. Juriul a caracterizat drept "complet unic" romanul său, o explorare a violenţei omniprezente din timpul tulburărilor din Irlanda de Nord. Burns s-a impus în faţa altor cinci finalişti, inclusiv a favoritei caselor de pariuri, britanica Daisy Johnson, în vârstă de 27 de ani, nominalizată cu romanul "Everything Under". Ceilalţi finalişti au fost americanii Rachel Kushner ("The Mars Room") şi Richard Powers ("The Overstory"), britanicul Robin Robertson ("The Long Take") şi canadianca Esi Edugyan ("Washington Black").