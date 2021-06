Romanul scris de Kazuo Ishiguro, 'Klara şi Soarele', este disponibil și în limba română

"Klara şi Soarele", un roman despre iubire şi prietenie, despre sacrificiu şi mântuire de Kazuo Ishiguro, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2017, a apărut în "Biblioteca Polirom", tradusă din limba engleză de Vali Florescu, arată News.ro.

După sfâşietoarea poveste din "Să nu mă părăseşti", Kazuo Ishiguro revine cu un roman de aceeaşi factură şi la fel de impresionant, care o are în centru pe Klara, o inteligenţă artificială construită cu scopul de a le ţine companie copiilor şi adolescenţilor. În timp ce aşteaptă în magazin, alături de alţi „prieteni artificiali”, Klara e remarcată de Josie, o fată hotărâtă să şi-o aleagă drept tovarăşă. Doar că Josie pare să sufere de o boală misterioasă şi Klara, un android cu o sensibilitate, o curiozitate şi o imaginaţie neobişnuit de dezvoltate, se simte obligată să o ajute. O umbră apasă permanent asupra lui Josie, iar credincioasa Klara încearcă să o alunge apelând la puterea mistică a Soarelui.

Plasat într-o lume distopică din viitorul apropiat, ale cărei spaime şi obsesii sunt filtrate prin discursul inocent al Klarei, o lume poluată şi alienată, unde copiii învaţă online şi au întâlniri de interacţiune programate de părinţi, "Klara şi Soarele" este un roman despre iubire şi prietenie, despre sacrificiu şi mântuire. Perspectiva inedită propusă de Ishiguro prin intermediul personajului central sporeşte impactul acestei poveşti profund umane.

„O poveste delicată, impregnată de tristeţe şi speranţă, care îţi rămîne în minte...” (The Washington Post)

„Tema esenţială a lui Ishiguro este inocenţa, pe care el o explorează în romane ce sînt, în acelaşi timp, familiare şi stranii şi care îşi dezvăluie doar treptat adevărata şi devastatoarea semnificaţie.” (Financial Times)

Kazuo Ishiguro s-a născut la Nagasaki în 1954 şi a emigrat în Marea Britanie în 1960, împreună cu familia. A debutat ca prozator la 28 de ani, cu "Amintirea palidă a munţilor" (Polirom, 2007, 2017), roman recompensat cu "The Winifred Holtby Memorial Prize of the Royal Society of Literature" şi tradus ulterior în 13 limbi. În 1986 i-a apărut al doilea roman, "Un artist al lumii trecătoare" (Polirom, 2005, 2013, 2017), nominalizat în acelaşi an la Booker Prize, laureat al Whitbread Book of the Year Award şi tradus în 14 limbi. Anul 1989 i-a adus lui Ishiguro, odată cu "Rămăşiţele zilei" (Polirom, 2002, 2012, 2017), râvnitul Booker Prize. În 1995 Ishiguro a publicat romanul "Nemîngîiaţii" (Polirom, 2018), urmat de "Pe cînd eram orfani" (Polirom, 2003, 2017) şi "Să nu mă părăseşti" (Polirom, 2006, 2011, 2017). În 2015 i-a apărut romanul "Uriaşul îngropat" (Polirom, 2015).

Ishiguro a mai publicat şi o antologie de povestiri, apărută în 2009 şi intitulată "Nocturne. Cinci poveşti despre muzică şi amurg" (Polirom, 2009, 2017). Cel mai recent roman al său, "Klara şi Soarele", a fost lansat în martie 2021. În 1995 Ishiguro a primit distincţia Officer of the Order of the British Empire for Services to Literature, în 1998, titlul de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, oferit de statul francez, în 2017 i-a fost atribuit American Academy of Achievement’s Golden Plate Award, iar în 2018 statul japonez i-a acordat Ordinul Soarelui-Răsare. În anul 2017 Kazuo Ishiguro a fost laureat cu Premiul Nobel pentru Literatură.