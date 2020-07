Romgaz şi Hidroelectrica trebuie să intre pe piaţa de furnizare pentru clienţi casnici (Virgil Popescu)

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat că este dezamăgit de companiile de stat Romgaz şi Hidroelectrica pentru că nu intră pe piaţa de furnizare către clienţii casnici şi a avertizat că va lua măsuri în cazul în care nu se va schimba nimic în politica lor comercială.

"Sunt foarte dezamăgit de compania Romgaz, care este producător de gaze şi nu a înţeles până acum că, dacă rămâne doar la stadiul de producător de gaze şi vânzător agro de gaze, pierde piaţa. I-am avertizat în privat că nu e normal ca o companie a statului să vândă cu 90 de lei gazul către clientul casnic. E momentul să îşi revină să intre pe piaţa de furnizare pentru clienţi casnici, pentru că, de cât să vând mai ieftin la un furnizor, care la rândul lui să vândă mai scump la un client casnic, mai bine încerc să vând eu la un preţ. (...) Am gaz, am capacitate, am tot ce îmi trebuie şi pot să vând la clientul casnic. Romgaz din păcate are o politică comercială foarte proastă şi o afirm cu toată tăria. Lucrurile acestea nu pot să mai meargă aşa Le-am spus de atâtea ori că e momentul să intre pe această piaţă de furnizare. Văd că au o reticenţă în a face acest lucru. Înseamnă că trebuie să facă nişte schimbări acolo în politica lor comercială", a precizat, marţi seara, Virgil Popescu, la Digi 24.El susţine că o situaţie similară este şi la Hidroelectrica, companie care ar trebui să înveţe din lecţia liberalizării gazelor naturale, pentru că la 1 ianuarie 2021 se va întâmpla acest lucru şi pe piaţa energiei electrice."La fel pe piaţa de energie electrică avem un mare producător, Hidroelectrica. Văd în continuare că nu intră pe piaţa clienţilor casnici. Trebuie să înveţe din lecţia aceasta de liberalizare la gaze naturale, pentru că la 1 ianuarie ne aşteaptă liberalizarea la energie electrică. E acelaşi fenomen, de ce să vând mai ieftin unui furnizor care să vândă la rândul lui mai scump unui consumator casnic, decât să nu vând eu direct la consumatorul casnic şi îmi asigur o maximizare a preţului. Evident că voi vinde mai mult decât i-aş vinde furnizorului. Văd şi acolo aceeaşi politică comercială proastă. Nu înţeleg acest lucru. Probabil că şi răbdarea mea are o limită şi probabil că dacă nu se schimba nimic vom lua măsuri", a avertizat ministrul.Întrebat ce va face efectiv în cazul acestor companii, Popescu a precizat că va impune indicatori clari pentru intrarea pe piaţa de furnizare către clienţi casnici, iar cine "nu-i respectă, pleacă"."Vom intra prin pârghiile pe care le avem, prin Adunarea Generală, prin Consiliul de Supraveghere şi vom face schimbări efectiv. Vom impune în primul rând schimbarea contractelor de mandat şi vom pune indicatori clari pentru intrarea pe piaţa de furnizare către clienţi casnici. Nu-i respectă, pleacă. Nu se poate să fii obişnuit de ani şi ani de zile, ca tu, mare producător, să nu intri pe piaţa de furnizare către clienţi casnici. Să laşi piaţa de furnizare către jucători care îşi fac între ei jocurile, cum avem în gaze doi mari jucători, care au peste 90%. Gândiţi-vă că, dacă şi Romgaz era acolo, poate nu se mai întâmpla acest lucru. Poate le era teamă că intră Romgaz şi le pierde piaţa şi scădeau ei. Mie mi se pare lucrul acesta pe care îl fac şi Romgaz şi Hidroelectrica ca o înţelegere tacită între toţi, că s-au obişnuit să vândă angro mult la câţiva ca să nu facă efort. Nu mai merge. Nu merge, cel puţin cu mine ca ministru nu o să le meargă", a adăugat Virgil Popescu.