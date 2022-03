Romii cazaţi în sala de sport din Miercurea-Ciuc vor fi ajutaţi de Primărie să-şi găsească locuinţe

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat presei, vineri, că antreprenorii din zona de Vest a oraşului, unde ar fi trebuit să se amenajeze centrul de criză, au intentat mai multe procese, prin care au pus la îndoială justeţea acestui demers, iar în urma unei decizii a Judecătoriei Miercurea-Ciuc a fost suspendată dezvoltarea centrului, până când aceste procese nu se finalizează.Drept urmare, conducerea Primăriei a luat act de această hotărâre şi a decis ca fiecare familie să fie sprijinită pentru a-şi găsi o locuinţă, activitatea de găzduire de la sala sportului urmând să fie sistată la finalul lunii aprilie."Nu lăsăm nicio familie fără susţinere, fără un sprijin din partea noastră, dar un an şi patru luni de zile noi am investit foarte mult ca familiile care sunt acolo să fie capabile să stea pe picioarele lor în viaţă. Şi, din fericire, foarte mulţi bărbaţi au deja locuri de muncă, au venituri constante (...) Totodată, am decis să organizăm discuţii cu fiecare familie care e găzduită la sala sporturilor, ca să vedem în ce direcţie putem ajuta ca să facă un pas. Probabil că o parte semnificativă a familiilor îşi vor găsi soluţii şi aici soluţiile nu sunt la rude, ci soluţii care înseamnă o chirie, preluarea unei locuinţe, ori în oraş, ori în apropiere. Şi, pentru cei care nu au această capacitate, acolo vom recomanda ca să apeleze şi la rude", a explicat Korodi Attila.Primarul a punctat faptul că discuţiile cu o parte din familii sunt foarte pozitive, existând reticenţă doar în unul sau două cazuri."Ei trebuie să înţeleagă, în momentul acesta, că fiecare familie trebuie văzută şi separat, pentru că nu există soluţii care să vizeze 91 de persoane şi nici nu este bine, pentru că fiecare familie are o identitate specială, aparte. Şi atunci, fiecare familie trebuie să fie mentorată separat. Şi au înţeles, a început acest proces şi este chiar pozitiv (...) Două locuinţe sociale deja putem închiria, locuri de muncă încă avem la dispoziţie, facilităm discuţii pentru chirie, adică sunt familii care, în sensul bun al cuvântului, au reuşit să îşi însuşească un stil de viaţă la care nu au avut acces înainte, deci pot foarte uşor să îl ducă şi în gospodărie (în propria gospodărie viitoare - n.red.) Şi pentru cei care nu sunt încă apţi, atunci recomandăm sprijinirea prin rude, pentru că este încă nevoie (să se mute la rude - n.red.)", a mai arătat Korodi.El a adăugat că Primăria va continua programul de facilitare a obţinerii unor locuri de muncă, pentru că doar având un venit constant, familiile respective vor putea închiria o locuinţă.Potrivit primarului, mai mulţi bărbaţi din comunitate şi-au găsit locuri de muncă în oraş, dar există unii care au plecat în Germania, iar o firmă de construcţii din Ungaria are nevoie de muncitori, salariile fiind foarte atractive.De asemenea, vor continua programele de mentorat pentru familii, dar şi programele educaţionale care se desfăşoară în sala de sport, mai mulţi adulţi urmând cursuri şcolare, iar dacă va exista cerere, vor continua şi programele pentru copii.În prezent, în sala de sport a oraşului sunt cazate 22 de familii, însumând 91 de persoane, iar o parte dintre ele urmând să se mute chiar de săptămâna viitoare.În data de 7 ianuarie 2021, un număr de 20 de case de lemn au ars, parţial sau în totalitate, în incendiul violent care a cuprins locuinţele comunităţii de romi din cartierul Şumuleu al municipiului Miercurea-Ciuc, aproximativ 260 de persoane afectate fiind cazate atunci în sala de sport a oraşului.Între timp, peste o jumătate dintre cei cazaţi au revenit în comunitate, casele lor nefiind distruse de incendiu şi putând fi folosite, chiar dacă nu respectă standardele de igienă şi sunt construite ilegal.Locuitorii din Miercurea-Ciuc au dat dovadă atunci de o solidaritate exemplară şi au adus ajutoare pentru cei afectaţi, sprijin fiind oferit şi de fundaţii, asociaţii sau firme din zonă sau din alte judeţe ale ţării, ori chiar din străinătate, precum şi de către Guvernul României.