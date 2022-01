Romsilva va încerca să înfiinţeze depozite forestiere temporare, cât şi permanente în special pentru lemnul de foc necesar aprovizionării populaţiei (video)

Regia Naţională de Pădurilor (RNP) - Romsilva va încerca să înfiinţeze depozite forestiere atât temporare, cât şi permanente în special pentru lemnul de foc necesar aprovizionării populaţiei, astfel încât să realizeze o livrare directă către consumator, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, directorul general al Regiei Naţionale de Pădurilor (RNP) - Romsilva, George Mierliţă, conform Agerpres.

"Vom încerca să realizăm şi să înfiinţăm depozite forestiere atât temporare, cât şi permanente în special pentru lemnul de foc necesar aprovizionării populaţiei, astfel încât accesul în fondul forestier să fie făcut doar de agenţi economici atestaţi sau de către formaţiile proprii ale Regiei prin care să fie asigurată masa lemnoasă pentru aprovizionarea acestor depozite. Cel puţin ca idee, m-am gândit la aducerea şi apropierea lemnului din depozit către consumator, astfel încât să facem o livrare directă. Încercăm să ne adaptăm la economia de piaţă. Toate acestea au venit în perspectiva preţului de pornire al masei lemnoase pe picior din fondul forestier livrat direct către populaţie. Voi încerca să păstrez şi să îndeplinesc ţintele de reformă, de management şi cele de guvernanţă din domeniul forestier, în special cele care sunt parte integrantă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în care Romsilva va avea un rol activ atât în ceea ce priveşte realizarea suprafeţei de 56.700, înfiinţarea pepinierelor şi modernizarea celor actuale, cât şi realizarea lucrărilor de corectare a torenţilor din fond forestier", a spus Mierliţă.



Acesta a subliniat că, în acest an, se are în vedere atingerea unei ponderi de 45% de lemn fasonat din totalul masei lemnoase recoltată din fondul forestier naţional, proprietate publică a statului.



"Sunt o serie de lucruri bune care s-au realizat în mandatul precedent. De asemenea, sunt convins că există o serie de probleme ce trebuie rezolvate. Este nevoie să privim pe termen mediu sau lung, astfel încât şi linia pe care voi continua să fie aceea de a păstra şi a menţine toate lucrurile bune care s-au realizat în Regia Naţională a Pădurilor. Aş începe cu câteva provocări, începând cu această ţintă prevăzută în Codul Silvic, de a realiza din 1 ianuarie 2023 acel procent de 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier naţional, proprietatea publică a statului, ca lemn fasonat. În acest sens, mi-am pregătit o oarecare strategie. La această dată nu s-au finalizat cifrele pentru anul 2021, suntem undeva la un 32 - 33% din masa lemnoasă recoltată ca fiind valorificată ca masă lemnoasă fasonată. Ne propunem ca ţintă pentru anul 2022 un 43 - 45%. Vom încerca să creăm infrastructura, iar prima problemă o constituie accesibilizarea. Dacă punem România alături de celelalte state în ceea ce priveşte indicele de densitate a drumurilor forestiere în raport de unitate de suprafaţă, noi suntem undeva la 6 metri pe hectar, iar Germania e undeva la 40 de metri pe hectar. Deci, suntem departe. Avem fondurile necesare pentru a creşte acest procent cel puţin să ne apropiem de 8, 9, 10 metri pe hectar", a explicat directorul general al Romsilva.



În viziunea sa, scăderea tăierilor ilegale de pădure înregistrată în 2021 s-a datorat, în mare parte, şi punerii funcţiune a Sistemului informatic integrat de urmărire a materialului lemnos (SUMAL), varianta 2.0.



"Am preluat din mers toate lucrările începute în mandatul trecut, în special pe cele de evaluare a amenajamentelor silvice, a planurilor de gospodărire a pădurilor. Sper să le termin într-un timp util, astfel încât cele două componente să fie într-o deplină armonie. Îmi propun, în acelaşi timp, să reducem cât mai mult tăierile neautorizate în fond forestier. Pentru anul 2021 avem o scădere semnificativă a acestora. Cred că aceste scăderi se datorează în principal punerii în aplicare a aplicaţiei SUMAL 2.0, modificării cadrului legislativ în ceea ce priveşte Codul Silvic, sancţionării faptelor de tăiere, cât şi a celorlalte legi privind contravenţiile silvice", a menţionat George Mierliţă.



Consiliul de Administraţie al RNP Romsilva a decis, la sfârşitul anului trecut, în şedinţă extraordinară, numirea temporară, pentru patru luni, în funcţia de director general al instituţiei, a lui George Mierliţă, inginer silvic din Vâlcea. Acesta a deţinut funcţia de secretar de stat în Ministerul Mediului.



Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.