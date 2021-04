Ronnie Wood, chitarist al trupei The Rolling Stones, diagnosticat cu cancer în timpul carantinei

Ronnie Wood, chitarist al trupei The Rolling Stones, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer în timpul carantinei de anul trecut şi că medicii i-au spus recent că este vindecat, relatează BBC.

Muzicianul în vârstă de 73 de ani a avut un carcinom care se dezvoltă de regulă la nivelul plămânilor. Asta, după ce a reuşit să se vindece de un cancer pulmonar descoperit în 2017.

Wood a declarat pentru The Sun: „Am avut cancer în două feluri până acum”. El a atribuit unei „puteri superioare” rezultatul bun.

„Tot ce pot face este să am o atitudine optimistă, să fiu puternic şi să lupt cu el, iar restul este la latitudinea puterii superioare. Am scos-o la capăt cu «totul în regulă»”, a spus el.

Wood, membru fondator al The Faces şi Jeff Beck Group, s-a alăturat oficial The Rolling Stones la jumătatea anilor 1970. Este cunoscut faptul că a făcut abuz de alcool şi narcotice mulţi ani. El spune că lecţiile învăţate în timpul numeroaselor internări la dezintoxicare l-au pregătit să lupte cu boala.

Muzicianul, care este şi pictor, a spus că arta şi familia lui l-au ajutat să fie puternic. El este în prezent căsătorit cu Sally Humphries, cu care are două gemene în vârstă de 4 ani.

După diagnosticul din 2017, Wood a urmat tratament şi a fost supus unei operaţii în care i-a fost extirpartă o parte dintr-un plămân. În 2018, medicii au spus că este vindecat.

Acum, după ce a primit a doua oară undă verde din partea specialiştilor, Ronnie Wood a spus că simte că a primit o a doua şansă şi se concentrează la revenirea pe scenă alături de The Rolling Stones.

Ronald David Wood s-a născut pe 1 iunie 1947, în Hillingdon (Middlesex). Chitarist şi compozitor, şi-a început cariera muzicală ca membru al trupei The Birds, în 1964. A devenit cunoscut ca parte a formaţiei The Faces, din care făcea parte şi Rod Stewart, şi a Jeff Beck Group. În 1975, el s-a alăturat formaţiei The Rolling Stones, la invitaţia prietenului său Keith Richards, după plecarea lui Mick Taylor din trupă. Primul album al grupului la înregistrarea căruia a participat Wood este „Black and Blue” (1976).

Pe lângă materialele de studio şi turneele realizate cu The Rolling Stones, Ronnie Wood a lansat şapte albume solo, cel mai recent - „I Feel Like Playing” (2010).

Ca membru al grupului The Rolling Stones, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989, iar a doua oară, ca membru al The Faces, în aprilie 2012.