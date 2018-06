RUȘINE națională - Soluție de avarie pentru Euro 2020: autoritățile nu pot construi o cale ferată până la aeroport

România va găzdui meciuri la Euro 2020, dar problemele cu transportul sunt din ce în ce mai mari. Ambițiosul plan de a asigura un tren direct între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a fost tras pe linie moartă. În schimb, autoritățile vor revitaliza autogara de lângă aeroport, iar deplasarea fanilor se va face cu microbuzele.

"Ne-am propus ca în 2019 să modernizăm acea haltă de lângă aeroport, iar de acolo o să putem să facem o șosea pentru microbuze și un terminal în aeroport. Am încercat să facem și varianta a doua, dar 90% că nu se poate face până la Campionatul European subtraversarea DN1, din cauza primăriei Otopeni.

Am avut o tentativă de a discuta despre autorizație, am înțeles că ne trimit la PUZ... Sigur n-o să reușim, adică am încurca Campionatul, fiindcă am ocupa una-două benzi și ar fi devieri, așa că am ales această variantă. De acolo, până la aeroport vom asfalta, probabil pe două benzi și se face și un terminal în Otopeni", spune Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naționale CFR SA, informeză Hotnews.