Rumer Willis, una dintre fiicele lui Bruce Willis a oferit noi informații legate de sănătatea actorului american: Tatăl meu este atât de iubit

Rumer Willis, una dintre fiicele actorului american Bruce Willis, a oferit noi informații legate de starea de sănătate a tatălui ei, diagnosticat cu demenţă în 2023, relatează sâmbătă contactmusic.com, citat de Agerpres.

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală în 2023, însă Rumer Willis, fiica sa cea mare, a dezvăluit că actorul în vârstă de 69 de ani are o stare de spirit bună.

"El este minunat. Da, se simte bine", a declarat pentru Fox News Digital actriţa în vârstă de 35 de ani.Rumer Willis a explicat, totodată, motivul pentru care familia sa a dorit să fie atât de transparentă cu privire la problemele de sănătate ale actorului. "Pentru mine, în timpul acestei experienţe, ceea ce a fost atât de incredibil a fost faptul că tatăl meu este atât de iubit. (...) Dacă împărtăşirea experienţei noastre poate aduce speranţă (...), dacă poate avea un efect şi poate aduce nădejde, alinare, pentru altcineva care trece prin aşa ceva, atunci pentru mine, asta înseamnă... totul", a spus ea.Familia lui Bruce Willis a dezvăluit vestea diagnosticului de demenţă la începutul anului 2023. "Am vrut să profităm de această ocazie pentru a vă mulţumi tuturor pentru toată dragostea şi compasiunea faţă de Bruce din ultimele zece luni", a transmis familia actorului la acea vreme."Generozitatea voastră a fost copleşitoare şi suntem extrem de recunoscători pentru aceasta. Pentru bunătatea voastră, şi pentru faptul că ştim că îl iubiţi pe Bruce la fel de mult ca şi noi, am vrut să vă oferim noi informaţii. De când am anunţat diagnosticul de afazie al lui Bruce, în primăvara anului 2022, starea lui a avansat, iar acum avem un diagnostic mai specific: demenţă frontotemporală (cunoscută sub numele de FTD). Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deşi acest lucru este dureros, e o uşurare să avem în sfârşit un diagnostic clar", a transmis familia actorului.