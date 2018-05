RUPTURĂ în coaliție: Tăriceanu, decizie radical diferită față de Liviu Dragnea

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că a luat decizia de a nu participa la manifestările de Ziua Europei organizate la Palatul Cotroceni, considerând că şeful statului, prin ultimele declaraţii, a jignit primul ministru, iar premierul are nevoie de sprijinul partenerilor. În schimb, Liviu Dragnea a anunțat că va merge la Cotroceni, împreună cu toți membrii Guvernului.

Citește și: CCR a DECIS: când se judecă soarta Laurei Codruța Kovesi, după sesizarea Guvernului

Călin Popescu Tăriceanu a fost întrebat, vineri după-amiază, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, dacă va participa la manifestările organizate de Ziua Europei, spunând că nu va face acest lucru.

“Am luat decizia, ţinând cont de atitudinea preşedintelui din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea Zilei Europei pe 9 Mai. Nu voi da curs invitaţiei de a merge la Cotroceni la această recepţie pentru că mi se pare că preşedintele prin declaraţiile pe care le-a făcut a jignit grav primul ministru şi suntem membri ai coaliţiei de guvernare şi solidari cu primul ministrul. Primul ministru cred are nevoie de sprijinul partenerilor şi de aceea am discutat cu colegii mei şi am luat hotărârea să nu participăm la această recepţie”, a afirmat Tăriceanu.

Întrebat dacă prin această decizie nu va fi acuzat că este împotriva Europei, liderul ALDE a spus: “Având în vedere că am fost primul ministru care am pregătit România pentru aderarea la Uniunera Europeană şi am semnat tratatul de aderare împreună cu preşedintele de atunci, nu îmi fac griji pe chestia asta”.

Călin Popescu Tăriceanu a fost prezent vineri în Constanţa, având întâlniri cu conducerea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, dar şi cu studenţi de la Universitatea Ovidius, urmând să aibă discuţii şi cu conducerea organizaţiei judeţene a ALDE.

Liderul PSD Livu Dragnea a anunţat joi seară că atât el, cât şi premierul şi miniştrii, vor participa la recepţia de la Cotroceni, de Ziua Europei, precizând că astfel doresc să dea un semnal că nu doresc escaladarea conflictului cu preşedintele Klaus Iohannis.