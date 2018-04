Ruptură TOTALĂ între premier şi preşedinte: Viorica Dăncilă vine cu acuzaţii GRAVE, după întâlnirea cu Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă vine cu acuzaţii dure, după întâlnirea pe care a avut-o recent cu preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Invitată la Antena 3, prim-ministrul a susţinut că discuţiile purtate în şedinţă nu au fost redate corect în comunicatul de presă şi acuză lipsa unui răspuns din partea preşedintelui la solicitarea pe care i-a adresat-o ulterior. 'Poţi să-ţi pierzi încrederea', a mai spus Dăncilă cu privire la întreaga situaţie.

Citeşte şi: Un fost director în CNADNR rupe tăcerea: 'Ponta a fost TRAS DE MÂNECĂ de Coldea...'

"Am vorbit despre legea salarizării, chiar eu am menţionat principiile care au stat la baza legii (...) A discutat doamna ministru Vasilescu despre probleme concrete pe sănătate, pe educaţie, unde au fost nemulţumiri. A fost o discuţie calmă, foarte aşezată. Domnul preşedinte a spus că dacă e o lege a salarizării unitare este bine să nu o mai modificăm. Am fost foarte uimită de comunicatul care a apărut, ceea ce m-a condus la ideea că a fost făcut înainte. De aceea am şi solicitat să se redea public stenogramele discuţiei pentru că nu mi se pare productiv ca eu să spun într-un fel, domnul preşedinte să spună în alt fel. Nu am avut niciun răspuns. Eu am convingerea că domnul Iohannis a fost informat." , a precizat Viorica Dăncilă.

Citeşte şi: Mihai Tudose iese la rampă! Atac FURIBUND de la tribuna Parlamentului: 'E JENANT ce faceţi, stimaţi colegi...'

"Discuţia a fost calmă, discuţia a fost constructivă. (...) Am avut senzaţia că domnul preşedinte a fost de acord cu ce am discutat. Comunicatul putea să redea realitatea şi aşa era corect pentru că eu mi-am propus o bună cooperare. Când discuţia este pe anumiţi termeni şi apar aceste lucruri în comunicat, poţi să-ţi pierzi încrederea. Iar eu nu vreau să-mi pierd încrederea.", a completat Dăncilă.