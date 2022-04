Rusia a lansat un atac masiv asupra SUA - FBI: am deturnat mii de atacuri

Rusia ar fi pornit un atac cibernetic masiv asupra serverelor aflate în SUA, prin intermediul unei rețele de hackeri care lucrează direct pentru armata Rusiei.

FBI anunță faptul că au deturnat mii de atacuri firewall-uri de la hackeri militari ruși.

Conform informațiilor din SUA, hackerii ruși ar fi urmărit să construiască o ”rețea botnet”, prin care ar fi virusat mai multe rețele din SUA, urmând ca în momente cheie să preia controlul.

Reuters: FBI hijacks Russian cyber network.



