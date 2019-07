Rusia ar putea fi sancționată pentru sprijinul acordat lui Maduro

Statele Unite studiază posibilitatea de a sancţiona Rusia pentru sprijinul acordat preşedintelui venezuelan Nicolas Maduro, căruia Washingtonul nu îi mai recunoaşte legitimitatea, a afirmat miercuri un oficial american cu rang înalt, citat de AFP potrivit Agerpres.

Adminstraţia Donald Trump a înăsprit constant măsurile punitive împotriva Venezuelei, tot mai mult după ce, în ianuarie, l-a recunoscut pe opozantul Juan Guaido ca preşedinte interimar la ţării aflate în criză."Presiunea va continua, voi avea noi sancţiuni mâine", a declarat miercuri emisarul Departamentului de Stat american pentru Venezuela, Elliott Abrams, subliniind că această strategie are un "impact considerabil", deşi până în prezent nu a permis înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere.El nu a oferit detalii despre sancţiunile care urmează să fie anunţate joi.În cursul unei conferinţe de presă organizate de centrul de studii Foundation for Defense of Democracies la Washington, Elliott Abrams a promis, de asemenea, creşterea "presiunii asupra Cubei" pentru "acţiunile sale în Venezuela" pe lângă liderul socialist detestat de Statele Unite şi a lăsat să planeze ameninţarea unor sancţiuni contra Rusiei, din acelaşi motiv."În Rusia, analizăm în continuare ce fel de sancţiuni să introducem, individuale sau sectoriale", a explicat el. "Vedem cu surprindere că, din punct de vedere financiar", ruşii "nu mai dau bani Venezuelei", ci "iau bani din Venezuela", a declarat emisarul american."Cu toate acestea, ei îi ajută într-un fel să îşi vândă petrolul, iar asta analizăm îndeaproape", a adăugat Elliott Abrams.Washingtonul, care a impus un embargo petrolier Caracasului, a îndemnat în repetate rânduri Moscova să înceteze sprijinul acordat lui Nicolas Maduro, cerere ferm respinsă de Rusia care acuză Statele Unite că vor să dea o lovitură de stat cu tot dispreţul faţă de dreptul internaţional.