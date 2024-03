Ultimă oră – Rusia bombardează masiv Kievul / Alertă în toată capitala Ucrainei

Sunt din nou bombardamente la Kiev, relatează Kyiv Independent. Exploziile au fost auzite în jurul orei 10.30, totul pe fondul unor alerte de raid aerian.

Fumul se ridică în unele zone din oraș, după cum scrie sursa citată.

"Explozii în capitală. De urgenţă la adăpost!" a scris primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Fragmente de rachete rusești au deteriorat o clădire rezidențială din cartierul Pechersk din Kiev, relatează administrația militară regională a orașului.

Potrivit datelor preliminare, Rusia a atacat capitala cu rachete Onik sau Zircon lansate din Crimeea

Kyiv now, sound of explosion in a background

According to telegram channels it’s a ballistic missile



Arm Ukraine now pic.twitter.com/9JEdL7fn3G